El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene reforzada la vigilancia epidemiológica ante el incremento sostenido de casos y defunciones asociados al Virus Sincitial Respiratorio (VSR) en Panamá durante las últimas semanas.

La Dra. Yadira de Moltó, del Departamento de Epidemiología del Minsa, explicó que la incidencia pasó de 5 casos por cada 100 mil habitantes en la semana epidemiológica (SE) 23, a 12 casos en la SE 32 y posteriormente a 15.6 casos por cada 100 mil habitantes en la SE 33.