Minsa ordena retiro de perfumes de alta gama por componentes peligrosos
La medida incluyó la cancelación del registro sanitario de dos fragancias de la marca Montblanc y una de Valentino, luego de identificarse en su composición la sustancia BMHCA, un ingrediente que ha sido restringido en productos cosméticos debido a sus posibles efectos adversos.
Tres perfumes de reconocidas marcas internacionales fueron retirados del mercado panameño tras detectarse la presencia de un componente que podría representar riesgos para la salud, informó la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud de Panamá.