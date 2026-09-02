El sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota”, caracterizado por el cobro de elevados intereses y, en algunos casos, por el uso de amenazas y violencia para exigir los pagos, vuelve a generar preocupación en Panamá ante una posible vinculación con estructuras del crimen organizado.

Esta modalidad, que surgió en Colombia y con el paso de los años se ha extendido a otros países de la región, consiste en entregar dinero de manera rápida y sin los requisitos habituales de las entidades financieras. A cambio, los deudores deben realizar pagos diarios, generalmente mediante cobradores que acuden directamente a sus viviendas o lugares de trabajo.