La iniciativa busca reconvertir terrenos donde actualmente existen edificaciones en deterioro para desarrollar un barrio de uso mixto, con mejores conexiones de transporte y nuevos servicios para la población.

Un total de 38 hectáreas en Albrook serán transformadas mediante un ambicioso proyecto urbano que contempla la construcción de un nuevo distrito metropolitano con espacios para instituciones públicas, viviendas, comercios y áreas recreativas, aprovechando su cercanía con las líneas del Metro de Panamá.