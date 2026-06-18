Morosidad en tarjetas de crédito alcanza 8.5%, la más alta del sistema bancario

Morosidad en tarjetas de crédito alcanza 8.5%, la más alta del sistema bancario
18 de junio 2026 - 18:39

Morosidad en tarjetas de crédito alcanza 8.5%, la más alta del sistema bancario

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