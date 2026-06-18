Matan a tiros a hombre de 55 años en Calidonia en medio de jornada violenta

Los organismos de seguridad mantienen las investigaciones para esclarecer estos crímenes y determinar las responsabilidades.

Ciudad de Panamá/La violencia y los hechos relacionados con el sicariato continúan generando preocupación en Panamá, luego de que en las últimas horas se registraran varios homicidios en distintos puntos del país.

En las últimas 24 horas se han contabilizado al menos ocho homicidios, uno en el área de La Locería, donde murió una niña, uno en el Chorrillo, uno en Cabuya y dos en la provincia de Colón.

Uno de los casos más recientes ocurrió la tarde de hoy en el corregimiento de Calidonia, donde un hombre de 55 años de edad falleció tras ser atacado a tiros. En el lugar permanecieron agentes de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público realizando las primeras diligencias para recabar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima se habría encontrado frente a frente con su atacante, quien inicialmente se alejó del lugar, pero posteriormente regresó y le disparó en repetidas ocasiones, incluso cuando ya se encontraba en el suelo.

En la escena fueron ubicados varios elementos que serán analizados por las autoridades, entre ellos casquillos de bala, un reloj y una pulsera, como parte de las evidencias recopiladas.

”Pierde la vida lamentablemente una persona de 55 años fuera de un salón de belleza muy concurrido en el área de Calidonia. Esta persona mantenía un prontuario delictivo por diversos delitos”, indicó Joel Hurtado, subcomisionado de la policía.

Agregó que, al ser verificado en los registros migratorios, se pudo comprobar que la víctima mantenía diversos movimientos migratorios en España y México.

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Sobre este hecho, el líder comunitario Eric Batista manifestó su preocupación por el incremento de la violencia y señaló que estos casos estarían relacionados con conflictos entre grupos delictivos.

“Un hecho más que se suscita en el país, temas por grupos de pandillas, en donde pierde la vida un joven que se encontraba caminando y fue capturado por sus asesinos, quienes lo impactan de bala”, expresó.

Las autoridades también ubicaron la tarde de hoy un cuerpo sin vida dentro del maletero de una camioneta abandonada en el área de Villa Rica. En ese mismo hecho se reportó una persona herida que fue trasladada a un centro hospitalario.

Los organismos de seguridad mantienen las investigaciones para esclarecer estos crímenes y determinar las responsabilidades correspondientes.

Con información de Meredith Serracín