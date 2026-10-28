El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) evalúa alternativas para llevar las Naviferias a comunidades afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, con el objetivo de facilitar a las familias el acceso a productos de la temporada navideña.

El director general de la entidad, Nilo Murillo, informó que se analiza la logística necesaria para desarrollar estas jornadas en distintos puntos de las provincias afectadas. Entre las áreas contempladas mencionó la región de Azuero, aunque aclaró que todavía deben definirse los lugares específicos donde se realizarán.