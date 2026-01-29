Sobre la sociedad Caribbean Holding, indicó el perito que existían dos, una en Antigua y Barbuda y otra en Panamá, y que ambas recibieron fondos de sociedades controladas por Odebrecht. Señaló que los fondos procedían de la cuenta en Barbados y eran transferidos a la sociedad en Panamá, desde donde se realizaron pagos a Importadora Ricamar, vinculada al expresidente Ricardo Martinelli.