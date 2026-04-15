Un nuevo hecho violento se registró en la ciudad capital, luego de que una persona de nacionalidad extranjera, aún no determinada, muriera tras ser víctima de un ataque armado en el sector de Llano Bonito.

De acuerdo con informes preliminares de la Policía Nacional, el hecho se originó en una persecución protagonizada por al menos dos vehículos, que habría iniciado desde una estación de combustible ubicada en una vía que conecta con el Corredor Sur.