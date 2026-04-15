Persecusión armada en Llano Bonito deja un extranjero muerto

Un nuevo hecho violento se registró en la ciudad capital, luego de que una persona de nacionalidad extranjera, aún no determinada, muriera tras ser víctima de un ataque armado en el sector de Llano Bonito.

Extranjero muere tras ataque armado en plena vía de Llano Bonito

De acuerdo con informes preliminares de la Policía Nacional, el hecho se originó en una persecución protagonizada por al menos dos vehículos, que habría iniciado desde una estación de combustible ubicada en una vía que conecta con el Corredor Sur.

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