Policía Nacional pide no realizar culecos de manera simultánea en Coclé
La Policía Nacional en la provincia de Coclé informó que se encuentra en la fase de preparativos logísticos y operativos de cara a la celebración de los carnavales, con el objetivo de garantizar la seguridad de las cientos de personas que se esperan en las distintas rutas.
Aunque hasta el momento no se han concretado reuniones oficiales con las juntas del carnaval, la institución hizo un llamado preventivo a los organizadores para evitar que los tradicionales culecos se realicen de manera simultánea en diferentes puntos de la provincia, como una medida para reforzar el control y la seguridad.