Presentan anteproyecto de ley que busca regular publicidad de los influencers

La iniciativa ha generado amplio debate en plataformas digitales y se ha viralizado por las reacciones de creadores de contenido e influencers, quienes han expresado opiniones divididas sobre el alcance de la propuesta.

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La diputada Walkiria Chandler presentó un anteproyecto de ley que busca establecer la obligación de que los creadores de contenido e influencers informen cuando una publicación en redes sociales corresponde a publicidad pagada.

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