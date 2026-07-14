Presentan anteproyecto de ley que busca regular publicidad de los influencers
La iniciativa ha generado amplio debate en plataformas digitales y se ha viralizado por las reacciones de creadores de contenido e influencers, quienes han expresado opiniones divididas sobre el alcance de la propuesta.
La diputada Walkiria Chandler presentó un anteproyecto de ley que busca establecer la obligación de que los creadores de contenido e influencers informen cuando una publicación en redes sociales corresponde a publicidad pagada.