Presupuesto de 2027 es aprobado en tercer debate; ahora pasará al Ejecutivo

Asamblea aprueba en tercer debate el presupuesto del Estado 2027.
30 de octubre 2026 - 18:09

Presupuesto de 2027 es aprobado en tercer debate; ahora pasará al Ejecutivo

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