Ataque armado deja dos heridos en Colón; aprehenden a tres sospechosos

Entre los aprehendidos hay un menor de edad. La Policía recuperó dos armas de fuego y un taxi con denuncia de hurto en la ciudad de Panamá.

Colón/Dos personas resultaron heridas durante un ataque con arma de fuego contra el vehículo blanco en el que viajaban, la tarde de este viernes en la comunidad de Arcoíris, corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.

De acuerdo con información policial, el automóvil fue interceptado por un taxi en el que se desplazaban tres hombres. Tras los disparos, los atacantes huyeron y los heridos fueron trasladados a un centro hospitalario para recibir atención médica.

La Policía Nacional aprehendió posteriormente a tres sospechosos, entre ellos un menor de edad, y recuperó dos armas de fuego.

Una alerta ciudadana permitió la persecución

El subcomisionado David Arroyo, jefe de la Tercera Zona Policial de Colón, explicó que ciudadanos alertaron a las autoridades sobre tres sujetos que descendieron de un taxi y dispararon contra otro vehículo que circulaba por la vía.

Tras recibir el aviso, unidades de Lince iniciaron la persecución del taxi presuntamente vinculado al ataque.

El vehículo fue abandonado a la altura de calle Diversión, entre Cuatro Altos y Margarita. Sus ocupantes huyeron hacia un área boscosa, donde, según Arroyo, dejaron una pistola.

"Se continúa con la búsqueda de los mismos y posteriormente se da con la captura de los tres sujetos en una de las áreas residenciales del sector de Margarita", explicó.

Durante la intervención, las unidades encontraron otra arma de fuego. Según la información policial, el taxi mantenía una denuncia de hurto en la ciudad de Panamá.

Investigan las circunstancias del ataque

Consultado sobre si los ocupantes del vehículo blanco eran el objetivo de los atacantes, Arroyo señaló que corresponde a los investigadores esclarecer lo sucedido.

"Bueno, en ese caso el cuerpo investigativo está por llevar a cabo las investigaciones pertinentes con el Ministerio Público", manifestó.

Se prevé que los tres aprehendidos y las armas recuperadas sean puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los trámites judiciales.

Con información de Néstor Delgado.