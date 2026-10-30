Presupuesto 2027: Asamblea Nacional inicia sesión para aprobarlo en tercer debate

Presupuesto 2027: Asamblea Nacional inicia sesión para aprobarlo en tercer debate
30 de octubre 2026 - 13:16

Presupuesto 2027: Asamblea Nacional inicia sesión para aprobarlo en tercer debate

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