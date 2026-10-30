Fiestas Patrias: Operativo de seguridad contará con 10 mil agentes desplegados a nivel nacional

Consultado sobre los homicidios registrados recientemente en Colón y otros puntos del país, el ministro aseguró que la Policía Nacional mantiene operativos constantes en las áreas donde se reportan mayores índices de criminalidad, entre ellas Colón, San Miguelito y el sector este de la capital.

Ciudad de Panamá/Unos 10 mil agentes de los distintos estamentos de seguridad participarán en el operativo que se desplegó este viernes 30 de octubre a nivel nacional durante las próximas celebraciones patrias, como parte de las acciones para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad de la población.

El lanzamiento del operativo se realizó en la sede de la Policía Nacional, con la participación del ministro de Seguridad, Frank Ábrego, quien destacó que el dispositivo contempla la presencia de agentes del Servicio Nacional de Fronteras, Servicio Nacional Aeronaval, SPI y la Policía Nacional.

En el marco de esta actividad, Ábrego también hizo un llamado a las personas que viajarán al interior del país para que tomen medidas de prevención antes de salir de sus viviendas. Recomendó informar a vecinos de confianza sobre su ausencia, de manera que puedan estar pendientes de las propiedades, y prestar atención a sus pertenencias personales.

“Nosotros mismos somos nuestros propios primeros anillos de seguridad”, recordó.

Operativos en zonas con incidencia criminal

Consultado sobre los homicidios registrados recientemente en Colón y otros puntos del país, el ministro aseguró que la Policía Nacional mantiene operativos constantes en las áreas donde se reportan mayores índices de criminalidad, entre ellas Colón, San Miguelito y el sector este de la capital.

También pidió a la ciudadanía denunciar los delitos y confiar en los estamentos de seguridad y las autoridades judiciales.

Sobre los robos en los que personas se hicieron pasar por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), cerca de la vía de Albrook, Ábrego indicó que se registraron alrededor de tres casos similares. Añadió que, mediante el sistema de cámaras y las investigaciones, se logró detener a varios sospechosos y que los expedientes están en manos del Ministerio Público.

Unos 300 policías afectados por el terremoto

Durante la actividad, el ministro también informó que alrededor de 300 agentes de la Policía Nacional resultaron afectados por el terremoto, algunas de ellas con daños graves y pérdida de sus viviendas.

Ábrego destacó que los agentes que se encontraban de turno el día del sismo permanecieron en sus puestos hasta altas horas de la tarde, antes de solicitar permiso para verificar la situación de sus familias y hogares.

En cuanto a las instalaciones policiales, señaló que algunas estaciones sufrieron daños y que otras colapsaron. Indicó que ya existía un programa para la reconstrucción, reparación y construcción de nuevas instalaciones de la Policía Nacional y del Servicio Nacional Aeronaval, que contemplaba alrededor de 90 estaciones.

Mencionó el caso del cuartel de Chitré, cuyas instalaciones fueron desalojadas por recomendación del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Actualmente, el personal continúa prestando servicio desde la parte posterior del cuartel e incluso en carpas.

El ministro explicó que el Gobierno realiza un levantamiento de las viviendas afectadas para priorizar la reconstrucción de los hogares, incluidos los de los miembros de la Policía Nacional. Posteriormente, se avanzará con la recuperación de las estaciones policiales más afectadas.

Información de Jocelyn Mosquera

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