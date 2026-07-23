Productores de plátano reportan pérdidas en sus cultivos en Bocas del Toro
Productores de plátano ubicados en el sector fronterizo de la provincia de Bocas del Toro reportan importantes pérdidas en sus cultivos como consecuencia de las fuertes lluvias y ráfagas de viento registradas durante los últimos días.
Aunque los niveles de algunos ríos han comenzado a disminuir, varias plantaciones continúan anegadas, situación que mantiene en riesgo la producción y podría generar afectaciones directas en los ingresos de las familias que dependen de esta actividad agrícola.