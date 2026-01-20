Reacciones tras aprehensión de representante en San Miguelito por presunto caso de cheques falsificados
Diversas reacciones se han generado luego de la aprehensión del representante de corregimiento Darío González, en el distrito de San Miguelito, quien junto a otro funcionario de una junta comunal es investigado por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y delito financiero, relacionados con el cambio de dos cheques falsificados provenientes de cuentas de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).