Diversas reacciones se han generado luego de la aprehensión del representante de corregimiento Darío González, en el distrito de San Miguelito, quien junto a otro funcionario de una junta comunal es investigado por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y delito financiero, relacionados con el cambio de dos cheques falsificados provenientes de cuentas de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).