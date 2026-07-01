Los moradores señalaron que, cuando adquirieron sus viviendas en la urbanización, se les prometió que el área sería un espacio verde para el disfrute de la comunidad.

Residentes de Villa Lucre sostuvieron una reunión con la alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, para exponer su preocupación por el futuro de un terreno que, aseguran, originalmente fue destinado a un parque ecológico y que ahora estaría siendo utilizado para otros proyectos.