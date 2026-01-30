El abogado Roberto Ruiz Díaz reaccionó al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company, señalando que, aunque no resultó sorpresivo que se emitiera una decisión, el verdadero desafío ahora será definir cómo se realizará el traspaso y la transición de la operación portuaria. En ese contexto, planteó que la Autoridad del Canal de Panamá podría asumir la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal.