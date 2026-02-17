Senan reporta 1,469 zarpes y tres grandes golpes al narcotráfico durante Carnaval

Noé Noel, ejecutivo de la Dirección Nacional del Senan, explicó que uno de los pilares del operativo ha sido el control en puertos y embarcaderos.
17 de febrero 2026 - 08:06

