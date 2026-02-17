Carnaval 2026: La 'Amanecida' de Monagrillo celebra 28 años de tradición en Herrera

Monagrillo, Herrera/Desde el pueblo de Monagrillo, en la provincia de Herrera, se vive este martes de Carnaval la tradicional Amanecida, una celebración que recorre las principales calles de la comunidad al ritmo de tamboritos y alegría popular.

La festividad, que inicia a las 3 de la mañana, convoca a residentes y visitantes en un recorrido cargado de música, banderas y costumbres que se han mantenido vivas por más de 28 años.

La Amanecida de Monagrillo es una expresión cultural que integra a niños, jóvenes y adultos en una misma celebración. Los participantes, muchos de ellos abanderados, avanzan por el pueblo mientras en las casas se preparan desayunos para quienes forman parte del recorrido.

La tradición se ha consolidado como un símbolo de identidad para la comunidad. "Es algo muy serio para el pueblo de Monagrillo", destacan los organizadores, quienes buscan preservar este legado para las futuras generaciones.

El origen de esta festividad se remonta a la visión de Nina María y a la tuna del Tampurizo, agrupación que hace más de tres décadas animaba las riberas del río con sus pregones. Hoy, esa misma energía se replica en cada esquina de Monagrillo, donde los tambores marcan el paso de una celebración que no solo entretiene, sino que fortalece los lazos comunitarios.

La tradición incluye también las populares mojaderas, momentos de júbilo en los que el agua se convierte en protagonista de la fiesta.

Con el paso de los años, la celebración ha logrado mantenerse auténtica, sin perder su esencia popular. El sonido de los tambores, el color de las banderas y la calidez de los desayunos compartidos en las casas siguen siendo el corazón de esta tradición.

Mientras el Carnaval 2026 avanza, Monagrillo demuestra que es posible celebrar con alegría y respeto por la historia, invitando a propios y extraños a ser parte de una experiencia que trasciende la fiesta y se convierte en patrimonio vivo de la provincia de Herrera.

Con información de Jessica Román.