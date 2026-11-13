Después de permanecer más de 21 días hospitalizada en la ciudad de Panamá, Zuribeth, una joven de 21 años que resultó gravemente afectada por el sismo del pasado 9 de octubre, regresó a la provincia de Los Santos para reencontrarse con sus familiares y amigos.

Sin embargo, la familia mantiene otra preocupación: la rehabilitación de la joven. Sus familiares explicaron que Zuribeth necesita terapias especializadas para continuar con su recuperación, pero al acudir al Hospital Nelson Collado les indicaron que no podrían atenderla hasta el próximo año y que podían gestionar una cita en la ciudad de Panamá, donde conocen su diagnóstico y los tratamientos que requiere.