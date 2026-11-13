Dos vuelos retornan a Panamá luego de suspensión aérea y falla de comunicaciones en EEUU

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) confirmó que las aeronaves regresaron al país de forma preventiva y que se mantienen activos los protocolos de seguridad operacional ante los problemas técnicos reportados en territorio estadounidense.

Ciudad de Panamá/La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que, ante los problemas de comunicación reportados en el sistema aeronáutico de Estados Unidos, dos vuelos programados hacia ese país tuvieron que retornar a Panamá como una medida preventiva.

De acuerdo con el reporte preliminar de Aeronáutica Civil, se mantiene un seguimiento estricto sobre todas las operaciones aéreas previstas hacia territorio estadounidense.

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Asimismo, la Autoridad Aeronáutica Civil destacó que Panamá conserva activos sus protocolos habituales de seguridad operacional y sostiene una comunicación permanente con las autoridades aeronáuticas internacionales y las aerolíneas involucradas para evaluar la evolución del incidente y cualquier posible afectación adicional.

Previo al informe de la autoridad panameña, la aerolínea Copa Airlines ya había emitido un aviso urgente a sus pasajeros advirtiendo sobre posibles demoras y cancelaciones en sus itinerarios desde y hacia Estados Unidos.

El origen de estas alteraciones en el tráfico aéreo regional radica en una orden de suspensión nacional de despegues decretada este viernes por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). La medida, conocida técnicamente como Ground Stop, paralizó las operaciones en todos los aeropuertos estadounidenses.

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Según detalló el regulador de la aviación en Estados Unidos, la orden de mantener los aviones en tierra respondió a un problema de comunicaciones que afectó de manera simultánea a todos los Centros de Control de Tránsito Aéreo en Ruta. Los técnicos de la FAA continúan investigando la falla en las torres de control para restablecer la normalidad en los vuelos.