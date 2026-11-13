Caminar por la avenida La Paz, una de las principales vías del corregimiento de Bethania, se ha convertido en un desafío para los peatones, debido a las múltiples obstrucciones en las aceras, entre postes de servicios públicos, rampas, acumulación de basura y espacios reducidos.

Las dificultades comienzan desde la salida de la estación del Metro, donde el tramo que conduce hacia esta avenida presenta obstáculos que limitan el desplazamiento de quienes utilizan esta ruta diariamente.