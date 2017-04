Bauza en la cuerda floja y Sampaoli suena fuerte en Argentina

La selección argentina no encuentra paz. Por ahora en zona de repesca en la clasificatoria a Rusia-2018 y con su crack Lionel Messi sancionado por la FIFA, ahora la continuidad del entrenador Edgardo Bauza está en juego, mientras suena el rumor de su reemplazo por Jorge Sampaoli, hoy al frente del Sevilla.

La derrota 2-0 ante Bolivia en La Paz la semana pasada, atizó las críticas hacia el DT que tomó las riendas de la Albiceleste en agosto de 2016 tras la renuncia de Gerardo 'Tata' Martino, luego de perder la final frente a Chile de la Copa América Centenario en Estados Unidos en 2016.

Su salida puede quedar sellada el miércoles en una reunión de la flamante nueva dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Por las dudas el propio Bauza dijo estar dispuesto a dar un paso al costado si se lo piden y desde la AFA debieron salir a desmentir su despido.

"Si deciden que me tengo que ir, les pediré las razones. Después les daré la mano y les desearé suerte. Yo quiero que a Argentina le vaya bien. Les diré lo mío, me levanto y me voy a mi casa", dijo Bauza en una entrevista el domingo.

La derrota ante Bolivia volvió a ensombrecer el presente de Argentina en su objetivo de clasificar al Mundial. Ahora marcha en el quinto puesto de las clasificatoria Sudamericana con 22 unidades, en zona de repesca con el ganador de la zona de Oceanía.

El 31 de agosto debe visitar al siempre difícil Uruguay en el segundo paso de un via crucis de cuatro fechas por la ausencia obligada de Messi, la primera de las cuales la cumplió ante Bolivia.

El capitán fue sancionado por insultar a un árbitro en la victoria 1-0 ante Chile, en el partido previo al duelo con Bolivia.

Si la apelación de la AFA para reducir el castigo fracasa, Messi tampoco podrá jugar frente a Venezuela y Perú, ambos de local, y podrá reaparecer en el último partido del premundial frente a Ecuador en Quito.

Que sí, que no

El flamante presidente de la AFA, Claudio Tapia, desmintió que el despido de Bauza fuera una decisión tomada.

"Bauza es el técnico de la selección argentina, tiene un contrato firmado", dijo en una entrevista que publica este martes el diario La Nación.

Sin embargo, admitió que esta semana se reunirá con el entrenador "para analizar todo en conjunto".

"Una vez que charlemos analizaremos los pasos a seguir", dijo Tapia que considera que "todos el mundo ve que Argentina juega mal".

Ante los rumores de un acercamiento a Sampaoli, que cita la prensa local, Tapia negó todo tipo de contacto.

"Nadie puede llamar a otro técnico mientras hay otro en el cargo. La selección tiene un técnico y es Bauza (...) Hay que respaldarlo y escucharlo. No hablé con él pero entiendo que tiene las fuerzas y las ganas necesarias para seguir", dijo.

De su lado el DT del club español también aclaró que no ha recibido ofertas.

"Nadie me ha llamado de Argentina", dijo Sampaoli que atraviesa un amargo presente en el Sevilla tras cinco partidos consecutivos sin victorias.

Su nombre ya había estado en danza cuando renunció Martino en julio de 2016, pero el Sevilla lo retuvo.

Por entonces la AFA recibió el rechazo de Diego Simeone, del Atlético Madrid, y de Marcelo Bielsa, quien en julio será el entrenador del Lille de Francia.

"Argentina tiene muchos técnicos con posibilidades de ser DT de Argentina, no solamente Sampaoli", dijo el propio Bauza consultado sobre su eventual sucesor.¨

Pero para echar a Bauza o contratar a Sampaoli, la AFA necesita recursos y aún debe afrontar deudas millonarias.

En medio del descalabro institucional y financiero del que busca salir la AFA, a Bauza se le adeudan varios meses de sueldo desde que asumió en agosto pasado nombrado por una comisión normalizadora impuesta por la FIFA para zanjar la crisis.

Incluso a Martino aún se le adeudan salarios.

"Hoy tenés un técnico que tiene su cláusula de rescisión, los contratos no son bajos. Si traés un técnico nuevo, debés disponer de recursos. Si un técnico gana 2 y traés uno que gana 3, ¿de dónde lo sacás?", se preguntó Tapia.