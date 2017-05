Cubano Sotomayor "muy ofendido" por posible anulación de récords

"He contactado con algunos recordistas del mundo y he escuchado pronunciamientos de otros sobre estas reglas que se intentan aprobar. Todos se han manifestado muy ofendidos, como me siento yo", afirmó el martes el "Príncipe de las Alturas" de 49 años al diario oficial Granma.

La iniciativa de la EEA, que todavía debe aprobarse por la federación internacional (IAAF), busca anular las marcas obtenidas antes de 2005 ante sospechas de dopaje, salvo que puedan ser avaladas convincentemente.

Sotomayor, tercer vicepresidente de la Federación Cubana de Atletismo, estableció su récord de 2,45 m el 27 de julio de 1993 en Salamanca, España, el cual sigue vigente 24 años después.

"Es como si pretendieran demeritar el empeño, el talento y las condiciones necesarias para lograr esas marcas superlativas; estas personas tratan de empañar dichos resultados, quieren prácticamente borrarlos, porque si no aparecen reconocidos en los libros son como sucesos olvidados", añadió el ex saltador, retirado en 2002.

Otro saltador que también reaccionó airadamente fue el plusmarquista mundial de salto de longitud, el estadounidense Mike Powell.

"Me he puesto en contacto con mi abogado y le he advertido de que defienda los 8,95 metros que logré en Tokio en 1991. Esta decisión es una injusticia y una bofetada. Existen registros que son cuestionables, lo sé, pero el mío es real", dijo a la cadena de televisión BBC.

El objetivo de la propuesta de la EAA es que permanezcan como récords las marcas menos sujetas a dudas respecto a un eventual dopaje, según el documento de trabajo del organismo.

El presidente de la IAAF Sebastian Coe pareció aprobar la propuesta: "Esto muestra que hemos puesto en marcha sistemas de lucha contra el dopaje más robustos y más seguros de lo que lo eran hace 10 o 15 años".