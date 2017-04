Klitschko-Joshua, duelo de reyes en los pesados con Wembley como testigo

El duelo tendrá tres cinturones en juego, ya que también entrarán en la pugna el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Internacional de Boxeo (OIB), dejados vacantes por Tyson Fury.

"Poco importa el tamaño del evento, intento siempre volver a la realidad. Otro y yo intercambiaremos golpes. Me levanto pronto siempre por las mañanas y trabajo hasta tarde en la noche para estar preparado físicamente y mentalmente para cualquier batalla. Será un paso más hacia la grandeza", dijo Joshua, de 27 años, el jueves en rueda de prensa.

El británico buscará su 19ª victoria profesional frente al veterano ucraniano de 41 años, rey de los pesados durante cerca de diez años hasta que Tyson Fury le destronó en noviembre de 2015.

Tras haber cancelado en dos ocasiones en 2016 la revancha con Klitscko, en octubre se anunció que Fury había dado positivo en dos ocasiones a la cocaína.

Poco después renunció a sus títulos mundiales para poder iniciar la rehabilitación.

Joshua, campeón olímpico en 2012, no puede subestimar al legendario ucraniano, que no ha saltado al cuadrilátero desde que perdiera con Fury.

"La decepción sería no intentarlo. No siento miedo y no subestimo a ningún hombre", añadió Joshua, que debutó en el boxeo en 2008, mientras que el primer título de campeón mundial de su oponente data del año 2000.

'Tantos años como yo en el boxeo'

"Voy a combatir con un tipo que tiene tantos años como los que yo llevo en el boxeo, 27 años", dijo Klitschko en la rueda de prensa celebrada en la sede de Sky Sports.

¿Será un cambio ser el aspirante tras 27 años en el deporte?, le preguntaron al ucraniano. "No lo creo, considero que es increíble, me siento joven y totalmente obsesionado por la idea de levantar los brazos al cielo como ganador", respondió el que fuera campeón olímpico en Atlanta 1996.

"Me veo en Joshua, sé lo que piensa, lo que va a hacer y cómo se desarrollará el combate... Aunque no soy Nostradamus", bromeó el experimentado boxeador.

"La obsesión es una forma extrema de amor, por lo que yo estoy enamorado de mi objetivo. Mi objetivo es que los cinturones vuelvan a mi rincón del ring", añadió.

La velada en Wembley, en la que se esperan unos 90.000 espectadores, fue calificada como "el mayor combate en la historia del boxeo británico" por el promotor Eddie Hearn.

Se podría igualar el récord de asistencia en un combate en el Reino Unido, que data de 1939 cuando 90.000 aficionados asistieron en el White City Stadium de Londres al duelo entre Len Harvey y Jock McAvoy.

Los promotores del combate recibieron la autorización del alcalde londinense Sadiq Khan para ampliar la capacidad del mítico estadio de la capital en 10.000 plazas suplementarias.