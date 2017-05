Esposa de 'Mimito' Arias evitó hablar del escándalo Odebrecht

Álvarez de Arias participó hoy martes 16 de mayo de una actividad social sobre empoderamiento de mujeres en Costa del Este y fue abordada por TVN Noticias.

Cuando se le informó que debía responder preguntas sobre su esposo, Álvarez de Arias entre risas respondió: "no, no puede ser... ¿por qué me hacen esto?".

Acto seguido se levantó de la silla en donde estaba y se alejó del público que participaba de la actividad.

"No tengo nada que decir", expresó la esposa de "Mimito" Arias, que se mostró nerviosa.

El diálogo duró pocos segundos y finalmente Álvarez de Arias no ofreció la entrevista.

El pasado jueves 11 de mayo, las autoridades judiciales de Brasil levantaron la confidencialidad e hicieron pública la delación premiada (confesión a cambio de beneficios) de la publicista Mónica Moura, esposa del asesor político Joao Santana, quienes manejaron la campaña política de "Mimito" Arias.

En su declaración en Brasil, Moura confesó que acordaron un pago total de 21 millones de dólares por la campaña política de Arias, de los cuales 16 millones fueron pagados por la Constructora Odebrecht.

Odebrecht es investigada en Brasil y otros países de América (incluido Panamá) por manejar una presunta organización criminal que pagaba millonarios sobornos a cambio de contratos públicos.

Con información de Elizabeth González.

No se pierda las imágenes exclusivas de esta cobertura en la edición Estelar de TVN Noticias.