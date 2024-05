Cortizo y Varela: ¿Qué pasó durante su campaña y el día de la elección?

Ciudad de Panamá/Hace diez años, las encuestas, como se dice en buen panameño, “no la pegaron”. Las proyecciones de las encuestadoras no se acercaron a los resultados finales.

Aquellos que fueron ubicados por meses en un tercer lugar, terminaron ganando la silla presidencial. Nos referimos al panameñista Juan Carlos Varela, quien ganó en casi todas las provincias, excepto en Bocas del Toro y en las comarcas.

En esa elección los resultados de las encuestadoras quedaron en entredicho.

¿Qué sucedió?

Para los comicios de 2014, al igual que en esta contienda electoral, la palabra “corrupción” resonaba en cada esquina. El señalado era el gobierno de turno. Además, era la primera vez que un presidente, Ricardo Martinelli, y un vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, se enfrentaban en una contienda electoral.

Varela y Martinelli llegaron juntos a la presidencia en 2009, de la mano del Partido Panameñista y Cambio Democrático, respectivamente. Pero, en agosto de 2011 se rompió la alianza que había conquistado el poder con el 60.3% de los votos, la más amplia en la historia presidencial panameña.

En ese entonces, el candidato del ala oficialista, respaldado por Martinelli, era José Domingo Arias, quien durante la campaña electoral hacía alarde de su músculo político, llenando de simpatizantes cualquier espacio. Arias, quedó en un segundo lugar en esa contienda con el 31.38 % de los votos.

Ocultan voto y no creen en alternabilidad

Muchos factores pudieron ser la causa de que las encuestadoras no acertaran en sus predicciones. Según analistas políticos, los panameños no dicen la verdad cuando son encuestados. Sin embargo, se dejó claro que el panameño cree en la alternabilidad del poder, esto a pesar de que, en ese entonces, la popularidad y aceptación del expresidente Martinelli eran altas en todas las encuestas. Desde que comenzó la era democrática del país, no se ha aprobado al candidato del gobierno.

La estrategia de Varela jugó a la inversa. Se apegó a una campaña de “transparencia”. “Mi compromiso es luchar frontalmente contra la corrupción y asegurar que nadie esté por encima de la ley”, se le escuchaba decir durante esa campaña. Esto se debió a que, como ya mencionamos, el gobierno era tildado de “corrupto”.

El tema de la corrupción en el gobierno (2009-2014) llevó a varios ministros de esa gestión a rendir cuentas ante la justicia. Precisamente, la inhabilitación del expresidente Martinelli, quien intentaba regresar al Palacio de las Garzas, se debe a una condena de más de 10 años, por delito de blanqueo de capitales en el caso New Business, durante su mandato.

Varela también habría recibido el voto castigo del electorado en contra del gobierno. Pero lo recibió a través de su aliado, el entonces Partido Popular, que le aportó el 22% de los 724,762 votos (39.09%) con los que ganó Varela.

Otro factor que pudo haber contribuido a la victoria de Varela es que, en esa contienda, aunque había 6 candidatos, solo tres eran abanderados de partidos políticos, incluyéndolo a él. Es decir, el voto no estaba tan atomizado como en estos comicios donde hay 8 candidatos y 6 son respaldados por un colectivo político, lo que provoca una gran indecisión en el electorado.

En Panamá, en comparación con las candidaturas independientes, las agrupaciones políticas tienden a contar con una estructura más fuerte en la búsqueda de votos.

En la actual contienda que se define mañana, domingo 5 de mayo, al igual que la de 2014, el voto joven tenía un impacto decisivo. En 2014, 314,911 personas estaban habilitadas para emitir su voto por primera vez, mientras que, en la actualidad, 374,000 jóvenes también lo harán por primera vez, de un total de 1.4 millones de jóvenes que pueden participar de esta elección (18 a 40 años).

Cortizo y las encuestas

En 2019, la cautela, la apatía, el optimismo y el silencio referentes a los resultados de las encuestas se mantuvieron durante todo el proceso. Laurentino Cortizo, lideró la intención de votos en todas las encuestas. En ese momento, el actual vicepresidente aseguraba que Cortizo ganaría con el 50% de los votos.

El actual presidente se levantó con el triunfo, al obtener el 33,19 % de los votos [634,573].

Sin embargo, en esa contienda lo que llamó la atención fue el margen de resultado entre el ganador y el que quedó de segundo, pues fue estrecho. Rómulo Roux, el contrincante más acérrimo de Cortizo y quien actualmente intenta, por tercera ocasión llegar a la presidencia de la República, obtuvo el 31.03% de los votos.

Tanto Cortizo como Roux se mantuvieron de favoritos en la contienda. Otro aspecto que llamó la atención en el torneo de 2019 fue el independiente Ricardo Lombana, que logró colocarse como el tercer candidato con más apoyo en las urnas, a pesar de que era un candidato por la libre postulación. Un precedente histórico para el país, pues hasta esa fecha ningún candidato independiente había logrado ese puesto.

En 2019, cuatro candidatos eran miembros de partidos políticos: Cortizo, Roux, José Isabel Blandón y Saúl Méndez.

Para esta contienda, hasta el momento, las encuestas han favorecido al abanderado de los partidos Realizando Metas y Alianza.

Así las cosas, la pregunta que cabe es: ¿la pegarán las encuestas esta vez o seguirán ocultando información los panameños?