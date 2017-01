Seis señales de que ya superaste a tu ex pareja

Si lees estas 6 señales y cumples con todas o casi todas, ¡FELICIDADES!, significa que has superado a tu ex pareja. ¡Oh sí!

Y si en todo caso aún estás en un bajón por tu relación pasada, inspírate aquí porque solo cosas buenas vienen.

1. Ya no necesitas ver sus redes sociales

Puede que ya han pasado varios días o varias semanas, ¡incluso meses!, desde la última vez que chequeaste qué estaba pasando por su vida, y si aún se siguen en las redes probablemente ni siquiera le has prestado mucha atención a sus publicaciones. ¡Eres libre!

2. No te molesta la idea de no estar con él

Uno de los aspectos que más se resienten al momento de terminar una relación, es perder la rutina de tener pareja, y las cosas especiales que hacían juntos. Cada cosa que tengan en común o que veas y te recuerde a él, ya no puedes llamarlo o escribirle para decirle, y quizás eso te frustra. PERO, si eso ya no es un problema para ti, y ves más lo positivo que lo negativo de estar a su lado, lo estás superando. ¡Eres libre!

3. Estás enfocada en ti y solo en ti

Si últimamente no te preocupa el "con quién" o el estar sola, y tu prioridad y preocupación pasaron a ser tus propios gustos, tu vida, tus metas, y cómo invertir tu tiempo en ti, ¡felicidades estás sanada del mal de amor!, pues nada es más deliciosos que tus 24 horas del día te pertenezcan solo a ti, si antes le pertenecían a él. ¡Eres libre!

4. Te sientes y te ves más hermosa

Puede que tu autoestima se haya visto afectada post ruptura, pero ahora simplemente estás enamorada de ti, y no hay cabida, por el momento, en tu corazón para nadie más que tú. Esta relación de amor propio que tienes en este momento, y un poquito look de venganza (no lo niegues), te tiene más segura de ti misma, y cuando esto pasa, tiendes a exteriorizarlo, por ende querida, tu aspecto debe ser fenomenal. ¡Gózalo!¡Eres libre!

5. Disfrutas de las cosas románticas

Ver comedias románticas o dramas de amor, escuchar canciones que hablen del amor eterno, las relaciones perfectas y ver parejas dándose cariño en la calle, ya no es doloroso ni frustrante para ti. Es más, ¡lo disfrutas! Ahora puedes ver perfectamente "The Notebook", y llorar por Ryan Gosling y no por tu ex. ¡Eres libre!

6. ¡Piensas en otros chicos!

¡Dah!, esta es la más obvia y por ende la dejamos de último. Cuando ya tu ex no ocupa un espacio fundamental en tu cabeza ni en tu corazón, la idea de verte con otro no se hace tan terrible, empiezas a perder el miedo a salir lastimada de nuevo, y comienzas a disfrutar de la posibilidad de volver a querer. ¡Disfruta! ¡ERES LIBRE!