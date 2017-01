Para enamorarte y enamorar a la otra persona hazle estas 36 preguntas. ¡Infalible!

No las inventamos nosotros, pero sí se las traemos esperando que sean de utilidad, pues son cientos de personas las que las han aplicado y han vis¿to buenos resultados, las 36 preguntas para enamorar, funcionan.

Puedes aplicarlas en la primera cita, o la segunda, o cuando ya sientes seguridad de tus sentimientos. Lo cierto, es que múltiples artículos de periódicos y medios digitales, se han hecho eco de esta dinámica que va de la mano con testimonios de personas que alegan haberse enamorado luego de terminar el cuestionario, algunas parejas incluso han llegado al altar. ¡No es mentira! ¡No, no es magia!

El Dr. Arthur Aron, psicólogo especialista en parejas, fue el creador de estas 36 preguntas, que según revelan estudios son capaces de crear amor en una pareja en tan solo UNA HORA. ¡Sí, enamorarse en una hora! ¿Puedes creerlo?

Fue en 1996 cuando Aron llevó a cabo el curioso experimento a nivel de laboratorio en su departamento de Relaciones Interpersonales en la Universidad de Stony Brook, de Nueva York (Estados Unidos).

Su objetivo era averiguar cómo funcionaban esas variables que podían establecer una unión entre dos personas desconocidas, y cómo mediante una serie de preguntas, se conseguía crear entre ellas un fuerte vínculo de intimidad.

¡Se enamoraron incluso desconocidos!

Sin más preámbulos he aquí las 36 aclamadas preguntas. Instrucciones: Relájense, siéntense uno frente al otro a una distancia favorable, y sobre todo, la regla de oro: ¡sean sinceros! La honestidad es la clave más importante.

Primera ronda de preguntas

1. Si pudieras elegir a cualquier persona en el mundo, ¿a quién invitarías a cenar?

2. ¿Te gustaría ser famoso? ¿De qué forma?

3. Antes de hacer una llamada telefónica, ¿ensayas lo que vas a decir? ¿Por qué?

4. Para ti, ¿cómo sería un día perfecto?

5. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste a solas? ¿Y para otra persona?

6. Si pudieras vivir hasta los 90 años y tener el cuerpo o la mente de alguien de 30 durante los últimos 60 años de tu vida, ¿cuál de las dos opciones elegirías?

7. ¿Tienes una corazonada secreta acerca de cómo vas a morir?

8. Di tres cosas que creas tener en común con tu interlocutor.

9. ¿Por qué aspecto de tu vida te sientes más agradecido?

10. Si pudieras cambiar algo en cómo te educaron, ¿qué sería?

11. Tómate cuatro minutos para contar a tu compañero la historia de tu vida con todo el detalle posible.

12. Si mañana te pudieras levantar disfrutando de una habilidad o cualidad nueva, ¿cuál sería?

Segunda ronda de preguntas

13. Si una bola de cristal te pudiera decir la verdad sobre ti mismo, tu vida, el futuro, o cualquier otra cosa, ¿qué le preguntarías?

14. ¿Hay algo que hayas deseado hacer desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no lo has hecho todavía?

15. ¿Cuál es el mayor logro que has conseguido en tu vida?

16. ¿Qué es lo que más valoras en un amigo?

17. ¿Cuál es tu recuerdo más valioso?

18. ¿Cuál es tu recuerdo más doloroso?

19. Si supieras que en un año vas a morir de manera repentina, ¿cambiarías algo en tu manera de vivir? ¿Por qué?

20. ¿Qué significa la amistad para ti?

21. ¿Qué importancia tiene el amor y el afecto en tu vida?

22. Compartid de forma alterna cinco características que consideréis positivas de vuestro compañero.

23. ¿Tu familia es cercana y cariñosa? ¿Crees que tu infancia fue más feliz que la de los demás?

24. ¿Cómo te sientes respecto a tu relación con tu madre?

Tercera ronda de preguntas

25. Di tres frases usando el pronombre “nosotros”. Por ejemplo, “nosotros estamos en esta habitación sintiendo…”.

26. Completa esta frase: “Ojalá tuviera alguien con quien compartir…”.

27. Si te fueras a convertir en un amigo íntimo de tu compañero, comparte con él o con ella algo que sería importante que supiera.

28. Dile a tu compañero qué es lo que más te ha gustado de él o ella. Sé muy honesto y dile cosas que no dirías a alguien a quien acabas de conocer.

29. Comparte con tu interlocutor un momento embarazoso de tu vida.

30. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de alguien? ¿Y a solas?

31. Cuéntale a tu interlocutor algo que ya te guste de él.

32. ¿Hay algo que te parezca demasiado serio como para hacer broma al respecto?

33. Si fueras a morir esta noche sin posibilidad de hablar con nadie, ¿qué lamentarías no haber dicho a alguien? ¿Por qué no se lo has dicho hasta ahora?

34. Tu casa se incendia con todas tus posesiones dentro. Después de salvar a tus seres queridos y a tus mascotas, tienes tiempo para hacer una ultima incursión y salvar un solo objeto. ¿Cuál escogerías? ¿Por qué?

35. De todas las personas que forman tu familia, ¿qué muerte te parecería más dolorosa? ¿Por qué?

36. Comparte un problema personal y pídele a tu interlocutor que te cuente cómo habría actuado él o ella para solucionarlo. Pregúntale también cómo cree que te sientes respecto al problema que has contado.

Vale la pena intentarlo, ¿no?