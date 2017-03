Elon Musk publica un vídeo de prueba del Tesla Model 3

Musk indicó que el vehículo que se ve en el vídeo es una versión preliminar y no la final que debería empezar a ser entregada a los primeros conductores a finales de este año.

El fundador de Tesla también aprovechó Twitter para una pequeña dosis de autocrítica, al comentar sobre el nombre del vehículo y la confusión que está generando.

"Estoy notando que muchas personas piensan que el Model 3 es la 'próxima versión' de un Tesla, como iPhone 2 frente a 3. No es verdad", explicó.

"Model 3 es simplemente una versión más pequeña y más asequible del Model S con menos alcance y potencia y menos equipamiento. El Model S tiene una tecnología más avanzada", continuó.

First drive of a release candidate version of Model 3 pic.twitter.com/zcs6j1YRa4