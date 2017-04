NASA lanzó cohete desde Cabo Cañaveral con cámaras en la base

El lanzamiento del vehículo Cygnus fue hecho con un cohete Atlas V, bautizado como SS John Glenn, como el primer astronauta estadounidense que orbitó la Tierra.

El Cygnus, que ya se separó del cohete y está camino de la EEI, lleva un cargamento de más de 3,400 kilos de instrumentos para la investigación científica, material para la tripulación y otros objetos.

The @OrbitalATK#Cygnus launches on time on a four-day trip to the station with over 7,600 pounds of science gear and crew supplies. pic.twitter.com/BrlI61hUR4