King Kong se pasa a la televisión con nueva serie

Tras el éxito de "Kong: Skull Island", el célebre simio se pasará a la televisión con una serie que contará con una protagonista femenina y un reparto multicultural, informó hoy la web de The Hollywood Reporter.

Las productoras MarVista Entertainment y IM Global se han asociado para crear una "continuación contemporánea" de la franquicia, ahora ligada al universo de películas denominado "MonsterVerse", creado por la productora Legendary y el estudio Warner Bros.

Por ahora, el proyecto no se ha ofrecido a ninguna cadena de televisión.

"Kong: Skull Island", protagonizada por Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman, Corey Hawkins y John C. Reilly, lleva acumulados más de 550 millones de dólares desde su estreno en marzo.

"Godzilla" (2014) fue la semilla de ese nuevo universo de monstruos que verá en los próximos años el lanzamiento de "Godzilla: King of the Monsters" (2019) y "Godzilla vs. Kong" (2020).

La serie, que llevará por título "King Kong Skull Island", explorará las maravillas y horrores que encierra la llamada isla de las calaveras, y desvelará sus orígenes.

Los candidatos al Óscar Jonathan Penner y Stacy Title ("The Bye Bye Man") serán los guionistas y productores ejecutivos del proyecto, que cuenta con el visto bueno de la familia de Merian Cooper, creador de Kong.

"Jonathan y Stacy han partido de un mundo que ha entusiasmado al público en todas sus adaptaciones a lo largo de los años y le han dado un giro contemporáneo y con una heroína protagonista", indicó el director ejecutivo de MarVista, Fernando Szew.

"Existe claramente un interés profundo y duradero en esta historia atemporal", añadió el presidente de IM Global Television, Mark Stern.