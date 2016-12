Las mejores series de 2016: Año de oro para la TV y el 'streaming'

Este año se han estrenado programas que han hecho reír, suspirar y analizar diversos aspectos latentes de las sociedades modernas (racismo, discriminación, etc.).

A continuación, presentamos una lista de las mejores series de 2016. Para la elaboración de esta clasificación, se tomó en consideración la opinión de la crítica y las distinciones que han recibido en las principales premiaciones de la industria del entretenimiento.

'Game of Thrones'

La serie basada en la saga literaria del escritor George R.R. Martin regresó este año en el pico de su popularidad. La sexta temporada de Game of Thrones, producida por la cadena estadounidense HBO, fue una de las más esperadas por los aficionados alrededor del mundo de esta historia. Tenía pendiente responder una gran interrogante: ¿Qué sería de Jon Snow?

Además, se lleva el título de la serie más agasajada con 38 premios Emmy.

Opinión de la crítica: "Sí, es cierto que todos los hombres deben morir (...) Pero en el camino no vamos a perdernos ni uno solo de los brutales y gloriosos momentos de esta serie", Robert Rorke del diario New York Post.

'Stranger Things'

Ambientada en los años 80, Stranger Things es un homenaje a las series de aquella época y uno de los grandes éxitos de Netflix este año. Con ocho episodios, esta serie de drama y fantasía nos brindó el regreso de Winona Ryder y nos recordó de las películas sobre misterios sobrenaturales. Además, esta producción de los hermanos Duffer fue nominada a mejor serie drama en los Critic's Choice Awards y los Globos de Oro.

El escritor de terror Stephen King dijo lo siguiente sobre el programa: "Ver ' Stranger Things' es como asistir a los grandes éxitos de Stephen King. Y lo digo en el buen sentido."

Opinión de la crítica: "Un thriller sobrenatural totalmente adictivo (...) Hay vibraciones de 'The Goonies', las películas para adolescentes de John Hughes, las historias de Stephen King, 'E.T', 'Alien' y mucho más", Mark A. Perigard del diario Boston Herald.

'The People v. O. J. Simpson: American Crime Story'

El escritor y productor televisivo Ryan Murphy trasladó a la pantalla chica la historia del caso y juicio al deportista, O. J. Simpson, por el homicidio de su exesposa Nicole Simpson. La serie derivada de la ya exitosa American Horror Story ha sido catalogada por la crítica como una de las mejores producciones del 2016.

Según sus creadores, American Crime Story no pretendía volver a contar los hechos de este suceso, sino brindar la perspectiva de los involucrados en el proceso judicial: la defensa de Simpson y de los fiscales que llevaron adelante esta investigación. La nueva franquicia de Murphy ganó cinco premios Emmy -uno por mejor miniserie de televisión- y cuatro reconocimientos de los Critic's Choice Awards.

Opinión de la crítica: "El siempre prolífico director televisivo inicia su franquicia de ' American Crime Story' con una excelente versión de 10 episodios de uno de los homicidios de celebridades más notorios", Rob Sheffield de la revista Rolling Stone.

'Westworld'

Esta serie de ciencia ficción y ' western' es otro de los grandes éxitos de este año para la cadena estadounidense HBO. Westworld es un parque de atracciones futurista, el cual es controlado por alta tecnología. En este lugar, las personas interactúan con robots de apariencia humana y protagonizan un sinnúmero de historias, inclusive hasta su más oscuras fantasías.

Westworld, destacada por su reparto encabezado por el actor galés Anthony Hopkins, pretende ser una reflexión de la naturaleza humana y la tecnología.

Opinión de la crítica: "Para aquellos de nosotros a los que les gustan las tramas -montones y montones de tramas- 'Westworld' da en el clavo tanto como lo hace 'Game of Thrones'. Dios, suceden tantas cosas", Lucy Mangan del diario inglés The Guardian.

'The Crown'

Una de las grandes apuestas del servicio de streaming Netflix para este año. The Crown, que costó aproximadamente 113 millones de euros (117 millones de dólares, al cambio actual), presenta la relación tras la Segunda Guerra Mundial entre la Monarquía británica y el primer ministro Winston Churchill.

Además, plasma el balance entre la vida privada y pública de la Reina Isabel II -interpretada por una brillante Claire Foy, quien ha sido nominada para los Globos de Oro y a la premiación del Sindicato de Actores (SAG)-.

Opinión de la crítica: "La serie es simplemente un drama sobre una familia dinástica lo suficientemente emocionante, contado a una escala extravagante. Tiene unas imágenes realmente magníficas, y presenta muchas buenas interpretaciones", Richard Lawson de la revista Vanity Fair.

Series a las que les seguimos la pista...

Transparent, uno de los programas más exitosos de Amazon; Bojack Horseman, una irreverente comedia animada de Netflix; This is Us, el programa revelación del 2016 para la cadena NBC; The Walking Dead, del canal AMC y en camino a su octava temporada, y Mr. Robot, fueron parte de las producciones alabadas por la crítica este año por su producción, dirección e intricadas y emocionantes historias.