Donald Trump representa una crisis todos los días, asegura Jon Lee Anderson

Anderson describe al magnate neoyorquino y el presidente número 45 de los Estados Unidos sin tapujos. "Él representa el autoritarismo", comenta a un auditorio repleto de estudiantes y profesionales en la Universidad de Panamá (UP) este jueves 20 de abril. "Él [Trump] es como cualquier caudillo de una república bananera", agrega.

Para el experimentado Anderson, la apatía y el odio del presidente estadounidense hacia el periodismo representa una oportunidad y lección para los que se dedican a este oficio, a tener como arma para exponer y fiscalizar al poder, la búsqueda de la verdad. "Él [Trump] es la prueba", destaca.

El periodista, parte del equipo del semanario The New Yorker, es de los pocos que puede decir que entrevistó a polémicos personajes como el revolucionario Che Guevara, Fidel Castro, el dictador Sadam Husein y al escritor colombiano y creador del realismo mágico, Gabriel García Márquez.

Entre anécdotas, Anderson cuenta su primer encontrón con la profesión. Una visita a Uganda en los años 80, cuando era un periodista joven y con ímpetu por conocer la realidad de diversas regiones del globo en momentos que se registraban conflictos armados y de ideología, cambia su perspectiva.

Acompañado de un colega, el reconocido periodista estadounidense llega a una comunidad en este país africano en la que se encuentra con familias que han fallecido y a personas en su lecho de su muerte. No lograr que una agencia publicara la noticia sobre este suceso aún lo frustra.

"31 años después, me molesta, me indigna y me jode que no pude despachar esa noticia porque eran vidas humanas", expresa Anderson, "A nadie en el mundo le interesó nuestra noticia. Ni una línea apareció en una agencia noticiosa".

Estos tiempos, en los que reina la desinformación en redes sociales y el Internet, y la filtración de documentos sensitivos por agencias de inteligencia y terroristas, exponen a los que se dedican al periodismo a ser utilizados, y representan un desafío para los medios.

El poder marca la pauta y esto es lo que sucede diariamente con Donald Trump, que acapara los titulares con sus incendiarios tuits. "La noticia no puede ser a base de likes, tenemos que superar esta etapa", puntualiza.

"Los políticos imponen la agenda y nosotros, los periodistas, somos los hámsters. A veces salimos de la rueda", manifiesta. "No quiero vivir intentando debatir lo que pone en Twitter, sino dejarlo como el exanfitrión de ' The Apprentice', tuiteando como cualquier fraudulento".

Para Anderson, es indispensable que los periodistas tengan "los pantalones bien puestos" y sigan adelante. "Si el público no entiende nuestro valor, estamos perdidos".

