Amanda Vega se declara 'Swiftie', quiere conocer a este fenómeno musical

Ciudad de Panamá/Ella es un fenómeno mundial, las niñas, jovencitas y hasta los adultos la aman, la adoran. Ella es la "fulita" más pegada de todos los tiempos. Su nombre es Taylor Swift, y Amanda Vega lo sabe muy bien.

Nuestra pequeña estrella de 11 años nos contó que ama con locura a Taylor, quien se ha convertido en todo un fenómeno musical. Imagínense que la famosa revista Cosmopolitan compartió la lista de canciones que - los verdaderos seguidores- deben tener agregada en su "playlist" y dicho "ranking" destacó: "Out of the Woods", "Fearless", "Blank Space", "Champagne Problems", "Love story", "OURS", "Bad Blood". ¡Estamos seguros de que Amanda se las sabe todas!

Vega, quien representa a Bella Vista, explicó que desea conocer a Taylor y hasta ir a uno de sus conciertos algún día. ¡Es su sueño! Por ahora escucha su música y disfruta de sus videos en redes sociales.

Cabe mencionar que Taylor ha sido la artista más joven en conseguir un Grammy por el Mejor Álbum del Año y formó parte de la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo. Sus temas hablan de amor y de sus rupturas, así como de otras vivencias propias.

Revive la audición final de Amanda Vega: