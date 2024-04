Omar Alfanno sobre Canta Conmigo: 'Ustedes están causando una conmoción en Panamá'

Ciudad de Panamá/Hablar de Omar Alfanno es hablar de Shakira, Marc Anthony, Luis Enríquez (su compadre), Ángel López, Jerry Rivera, Gilberto Santa Rosa, y así… la lista sigue y nunca terminaríamos, porque es que su pluma es directa, profunda y potente, un gancho al corazón.

Pero hablar de Alfanno en sí – en general- es hablar de Panamá, ya que es uno de los más grandes compositores y artistas que ha parido esta patria hermosa, y cuando lo conoces, cuando te sientas a hablar con él te das cuenta de que su humildad, su sencillez, su forma de ser con los demás sigue intacta.

¿Será que él no sabe lo grande que es? Es lo que te pone a pensar, mientras lo observas hablando con tanta fluidez. Bueno, dice aferrarse a Dios, es cristiano, y le agradece a Él todo lo que tiene. Ahí está la respuesta.

La vida de las pequeñas estrellas de Canta Conmigo ha cambiado desde su paso por este concurso. Los diez chicos han tenido la oportunidad de conocerlo, pero ahora con un grupo reducido de cinco participantes Alfanno contó más historias, hubo emociones, sonrisas, baile, sonidos de su armoniosa guitarra y hasta hizo que Ismael Tenorio se sentara a tocar su gran piano y Austin tirara sus pasos prohibidos. ¡Fue simplemente hermoso!

Dreams Factory se convirtió en el epicentro de la enseñanza musical con cada anécdota que a ellos les repasaba desde el comedor infantil, donde por supuesto él también ubicó su lugar. Quien ha ido al lugar conoce que esta pequeña sala está llena de recuerdos inmortalizados en cuadros blanco y negro, recuerdos que valen oro y que este viernes el propio protagonista fue el que también narró estas historias.

Con Shakira cuando no era la que es hoy día, cuando ni siquiera tenía “los pies descalzos” y no había encontrado al Piqué que la desilusionaría, recuerdos con Carlos Vives cuando se le acercó para felicitarlo por un gran discurso en una sala llena de grandes compositores de talla mundial. Recuerdos con su compadre Luis Enrique, quien siempre lo visita aquí en Panamá, además de tener hermosos recuerdos con Juan Gabriel y con Sergio George, a quien Marc Anthony suele mencionar en todas las canciones por sus grandes arreglos “ataca Sergio”…. En fin… si cada cuadro hablara no alcanzaría el día.

Sentado con Dulce María, Omar Soto, Ian Rodríguez, Ismael Tenorio y Austin Pitti en el comedor – en una silla de niños- el compositor panameño habló de literatura. “A ver niños, ¿y qué les enseñan de literatura en el colegio?”, dijo Alfanno. A lo que Ian Rodríguez respondió “Don Quijote de La Mancha, de Cervantes Saavedra”. Es aquí en donde hizo énfasis en que la lectura en esta etapa es muy importante y que influye grandemente en la composición musical, además de la manera correcta en que se escriben y se dicen las palabras.

Alfanno le brindó consejos vocales a cada uno de los niños, hizo que les cantarán los temas de su autoría que interpretarán este martes en vivo en la séptima gala y les dio muchísimas recomendaciones. Además, los abrazó grandemente y dijo estar feliz de poder ver a estos pequeños artistas darlo todo en el escenario. Como anécdota detallada dijo tener a su abuelita que no se pierde ni una sola gala de Canta Conmigo y hasta sufre por el boletín de calificaciones. ¡Bravo! Pues sí, para que sepan que Canta Conmigo es una cita obligatoria para Alfanno todos los martes, además dijo que hasta sus perritos no se pierden el “show”.

Créetelo…

La gran anécdota de la velada amena fue una de Celia Cruz, de la Guarachera de Cuba, y por supuesto Omar Alfanno estaba ahí junto a ella y su esposo Pedro en Nueva York.

Contó que antes de iniciar un gran concierto, llenísimo, por cierto, doña Celia estaba sentadita como una más con sus pantuflas puestas, lista para salir a escena con miles y miles de personas esperándola y gritando su nombre. Cuando el animador dijo su nombre y su esposo la preparó para salir a escena “fue como si le pusieran un conector de no sé cuántos voltios en la espalda”, cuando ella se despidió de su público dejó de ser Celia Cruz y se colocó sus pantuflas otra vez. “¿Qué te quiero decir con eso? Cuando pisas el escenario eres la cantante. Tienes que creértelo, tienes que creértelo en cada molécula de tu cuerpo. No es fácil lo que están haciendo”, destacó.

¿Se lo gozó? La pregunta está de más, un gran compositor dejó a los peques de Canta Conmigo con ganas de romper el escenario y no dudó en darse su vuelta por el ensayo del lunes en el Teatro Assa. Allí bailó, cantó y compartió con nuestras estrellas que cantarán acompañados de instrumentos en escena.

