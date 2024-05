¡Promete tirar pasos sutiles! Ismael Tenorio sorprenderá en la final de Canta Conmigo

Ciudad de Panamá/¡La vida le cambió en cuestiones de segundos a Ismael Tenorio! El pequeño talento que representa a Las Cumbres en el concurso Canta Conmigo se encuentra en la contienda por el primer lugar de este famoso concurso de canto infantil, que reúne a las familias panameñas todos lo martes.

Ismael promete muchas sorpresas en esta novena gala, que será la última y la más esperada por todos, pues los panameños quieren conocer desde ya quién se lleva el primer lugar luego de 10 años de haber esperado una nueva temporada.

Con la despedida de Dulce María Carrasco en la octava gala, Ismael logró pasar a la final junto a Austin Pitti y Omar Soto. Ante este escenario de expectativa, lo abordamos y esto fue lo que nos comentó:

¿Cómo te sientes después de recibir todos esos consejos que cada martes te brindan los jueces?

Cada martes me siento más aconsejado que el anterior, me siento más preparado. Y no solamente en técnicas vocales ni en técnicas de baile, sino también consejos que me dan para poder mejorar mis actuaciones.

¿Qué crees que podrías haber hecho mejor en tu última actuación?

Bueno, lo que hubiese podido haber hecho mejor fue cantar la canción de "Carito" a la velocidad normal.

¿Cuál fue el momento más desafiante durante todo este tiempo en el programa?

Cuando tuve que cantar con Sabrina.

¿Qué aprendiste sobre ti mismo/a como artista durante esta experiencia?

A bailar.

¿Cómo planeas mejorar y crecer como cantante después del programa?

Bueno, quiero sacar una de mis dos canciones, registrarlas como mías y publicarlas. Luego seguir los consejos del tío Ulises, la tía Brenda y de mi primera profesora de canto, Zoila.

¿Qué mensaje te gustaría enviar a tus seguidores y a quienes te han apoyado en el concurso?

Muchas gracias, sigan votando.

¿Cuáles fueron tus momentos favoritos durante tu participación en "Canta Conmigo"?

Cuando estuve con mis compañeros, Alejandro y muchos más niños. Cuando éramos bastante. Cuando me enteré que los niños de Canta Conmigo también "parkean" como yo: "pretty".

¿Qué prometes para esta penúltima presentación? ¿Qué veremos de Ismael?

Bueno, verán un Ismael con la voz más colocada, pasos más sutiles y canciones más trabajadas que las anteriores.

Recordemos que fueron unas ocho galas llenas de talento, magia, sorpresas, emociones y llanto con despedidas incluidas. Diez niños y sus padres vivieron una gran aventura que no se podrá igualar jamás: este fue el viaje de las estrellas.

Revive aquí una de las presentaciones de Ismael Tenorio: