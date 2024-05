¡Sorpresa! TVN Media le hizo tremendo regalo a Dulce María Carrasco

Ciudad de Panamá/La gala número 8 de Canta Conmigo, que resultó ser la penúltima, fue una noche muy especial para la pequeña Dulce María y su familia. Esto porque además de brindar dos mágicas presentaciones, recibió un tremendo regalo por parte de TVN Media.

Dulce María reside en Las Garzas de Pacora y desde hace ya varias semanas el equipo de TVN Noticias se trasladó hasta su comunidad para conocer la necesidad que tiene su familia con el tema de la falta del líquido vital.

En donde Dulce reside no llega el agua a los grifos; han tenido que recurrir a carros cisternas que no llegan todos los días, por lo que muchas veces se sienten desesperados porque no pueden llevar a cabo sus actividades diarias que requieran agua: lavar, bañarse, cocinar, etc. Tienen que ver cómo se las ingenian.

En el momento de la eliminación, Dulce no tenía idea de que TVN Media le tendría una grata sorpresa: le obsequiaron un tanque de reserva, una breve solución ante esta problemática.

La artista de Canta Conmigo no pudo contener el llanto ni la emoción, porque recordemos que también se dio su salida de este programa, que el martes celebró su octava gala.

Ahora Austin, Omar e Ismael se sometieron a votaciones para saber quién se lleva el primer lugar de Canta Conmigo.

Dulce celebró por el cuartito de los sueños, dijo estar feliz con todos los regalos que le obsequiaron.

Mira aquí la presentación de Dulce María: