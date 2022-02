La ciberseguridad es un tema que crea muchas especulaciones y la televisión nos deja con muchas dudas de qué puede ser cierto y qué no.

Vemos el lado de los villanos cibernéticos y los súper héroes en busca de la verdad que tocando un par de teclas salvan al mundo.

Teniendo en cuenta que uno de mis hermanos es productor de televisión, las series y las películas siempre me han llamado la atención, por lo que en esta ocasión vamos a analizar desde la perspectiva de la ciberseguridad, la miniserie Clickbait y cómo ciertas acciones pueden crear un caos cibernético y destruir vidas.

Igual que en el mundo físico, en el virtual el fin justifica los medios, y podemos utilizar la tecnología para el bien o para el mal, veamos cómo la utilizan en esta serie.

Antes de que continúes leyendo, recuerda que en este artículo existen referencias a la serie, por lo que si aún no la viste, te recomendamos hacerlo primero para no spoilearte.

Iniciamos… En esta serie un padre de familia y entrenador es secuestrado y sus allegados en especial su hermana buscan por todas partes pistas de quién puede estar detrás del secuestro y sobre todo el motivo.

Los hermanos previo al secuestro tienen una discusión familiar, al día siguiente en el trabajo a la hermana le muestran un video bastante perverso en donde un hombre ensangrentado sostiene un cartel que dice “ A las 5 millones de vistas, moriré”, la sorpresa no es grata para la hermana al darse cuenta que esta persona es su hermano, lo primero que intenta es descubrir si esto es una broma, por lo que busca por todas partes a su hermano sin poder encontrarlo, sin éxito procede a ir a la policía, pero el tiempo sigue su curso y las vistas siguen aumentando hasta alcanzar los 5 millones.

Hablemos de este comportamiento, ¿por qué las personas tienen la necesidad de ver videos violentos en internet?

En el 2019 el The New York Times publicó un artículo que me dejó con muchas inquietudes, el título de este es “ El apetito interminable por los videos violentos en internet”.

Este artículo hacía referencia al atentado en las mezquitas en Nueva Zelanda, en donde se muestra el asesinato de personas, el video fue divulgado en facebook en dónde se propagó rapidamente, casi de inmediato la plataforma inicio a eliminar el video, pero en las primeras 24 horas el video ya se había compartido 1,5 millones de veces.

Facebook borró los videos, pero fue un trabajo titánico, pues no eran solamente los que salían desde el video original, mucha gente los grabo desde televisión o capturaron videos desde otras partes y esto hizo que fuera mucho más complejo borrar este contenido.

En Reddit también se difundió el contenido al punto que se disparó las visitas a una comunidad llamada WatchPeopleDie (mira a personas morir), que había sido creada hace más de 5 años, esta comunidad fue prohibida.

La difusión de este tipo de contenido tarda cerca de 20 minutos en ser compartida en internet, una hora y media en Twitter y cinco horas en Facebook.

Los videos violentos se esparcen de forma masiva y sumamente rápida y emigran de plataformas como Facebook e Instagram hacia WhatsApp y otras.

Pero, ¿por qué resultan tan atractivos?, este tema crea muchos debates y preguntas, ¿está bien compartir o dar like a este tipo de contenido? ¿cuánto ganan las plataformas con este tipo de contenido? ¿qué tan moral es compartir este contenido?

Diariamente hay personas que suben videos de agresiones, maltratos o peleas en redes sociales, veamos que dicen los expertos.

El libro Violencia y agresión de los concursos deportivos de Todd Jewell, Afsheen Moti y Dennis Coates, explica que tenemos la tendencia de disfrutar viendo violencia pues nos permite vivir la experiencia sin enfrentarnos a la consecuencia, nos ayuda a liberar la energía destructiva.

Existe la teoría de que estamos programados mentalmente para buscar violencia por diversas razones, por ejemplo interactuar con este tipo de videos o imágenes genera sustancias químicas en nuestro cerebro como la adrenalina y la dopamina que funciona como una droga, para las personas que se sienten atraídas por la violencia, además al experimentar ver el dolor o muerte de otros, nos ayuda a exteriorizar nuestra experiencia sobre estos temas, incluso empatizamos con el dolor del otro.

Pero, ¿qué tan negativo es esto para nuestra salud?, “Se ha demostrado claramente que cuando miras este tipo de cosas, tu frecuencia cardíaca aumenta”, dijo el Dr. Elias Shaya, Jefe de Psiquiatría del Hospital MedStar, en una entrevista en NBC26, “Muchas personas no se dan cuenta de que la tensión emocional es tan extenuante para el cuerpo como la tensión física”.

Dependiendo de la persona, un vídeo o imagen de este tipo puede ser perturbador, y hasta generar episodios de depresión, para otros sobre todo las personas con problemas psiquiátricos puede influir en su comportamiento de forma negativa.

Mi recomendación, antes de que compartas un video de este tipo desde cualquier lugar en el mundo digital, pregúntate cuál es la intención por la cual estás compartiendo este contenido.

La tecnología creada para ayudar: en la serie un amigo de la protagonista crea un APP para que las personas puedan dar pistas del paradero del secuestrado, pero qué pasa cuando una tecnología creada para el bien es usada para el mal, algunas personas inescrupulosas utilizan el APP para brindar información falsa y jugar bromas, en este aspecto vemos la deshumanización que muchas veces encontramos en el mundo digital, te pregunto ¿Crees que en el mundo digital somos menos humanos que en el físico?

El hijo y el riesgo cibernético: la desaparición del padre hace que el hijo mayor recurra al internet en busca de apoyo, encuentra en una usuaria de su videojuego favorito ese aliado, esa persona que le escucha y le entiende, a pesar de sentir que es entendido siente desconfianza pues conoce que en el internet se encuentran personas inescrupulosas que se hacen pasar por menores, este tipo de delito cibernético se llama Grooming, sin embargo, a pesar de conocer el riesgo visita a la supuesta amiga. No les doy más detalles para que vean la serie y conozcan qué pasa con el hijo.

Las amistades del trabajo, los perfiles falsos, la usurpación de identidad y las relaciones en línea: los contactos peligrosos se encuentran en todas las plataformas, se estima que el 3% del total de perfiles de facebook, el 15% de twitter y el 8% de instagram son perfiles falsos. Cuando nos referimos a identidad hablamos de los rasgos de un individuo, lo que lo identifica, es probar que una persona es quien dice ser.

En la serie una persona cercana al secuestrado crea un perfil tomando fotografías de la computadora de este y utilizando su información, con este perfil contacta a mujeres creando una relación virtual con ellas, solo comparte fotos y realiza llamadas utilizando un simulador de voz, nunca realiza videollamadas.

Los especialistas indican que estas personas son manipuladas por el atacante que juega con sus emociones al punto que no identifican que están siendo víctimas de un ciberatacante. En la serie vemos como el atacante que usurpa la identidad del secuestrado termina con una de sus relaciones en línea, detonando lo que ocasiona el secuestro.

El término “Ghosting” hace referencia a una forma cruel de terminar con las relaciones en el mundo virtual, la pareja virtual simplemente desaparece sin previo aviso, como un fantasma, sin dar explicaciones.

Los psicólogos advierten que tanto para quién lo sufre como para quién lo practica tiene consecuencias, el que lo sufre siente su autoestima dañada y debe pasar por el periodo de duelo de la relación sin tener respuesta de que paso con la misma, ahora imaginemos que una de las personas que lo sufren tiene problemas psiquiátricos, en definitiva este juego puede costar mucho más que un par de helados frente a la televisión.

Muchos indican que el Ghosting es consecuencia de las aplicaciones para encontrar pareja, la ansiedad que se genera por terminar una relación hace que la persona decida desaparecer sin dar respuestas ¿qué opinan ustedes, es culpa de las aplicaciones?

El amigo, la estudiante y el sexting: el sexting es el envío de contenido sexual o erótico como fotos, audios o videos, que es enviado voluntariamente a otras personas por medio de internet, es una práctica mayormente realizada por adolecentes y jóvenes.

Aunque el contenido es enviado voluntariamente, el problema recae en que al ser enviado por internet pierdes el control, que pasa si la persona a quién envías el contenido lo comparte, o lo usa para extorsionar. En la serie vemos como el amigo utiliza este contenido de forma inapropiada.

En esta serie vemos varios tipos de riesgos cibernéticos, desde sexting, grooming, perfiles falsos, usurpación de identidad, uso inadecuado de la tecnología, entre otros. Pero también vemos, como la misma tecnología es la que ayuda a encontrar a los culpables.

Podemos pensar que esto solo pasa en una serie en la TV, pero la realidad es que cada uno de estos casos suceden todos los días en cualquier parte del mundo, incluyendo en su barrio. Los invito a conocer más sobre los tipos de riesgos en el mundo digital y recordar que es más que el mundo digital, un riesgo virtual nos trae consecuencias físicas.

Les dejo la URL de la serie de Netflix para que la vean y me comenten que opinan sobre la misma:

https://www.netflix.com/es/title/80991754?s=a&trkid=13747225&t=wha&vlang=es&clip=81503054

¡Gracias por leerme, hasta el siguiente cibersnack!