Antes de seguir leyendo, si aún no ha visto la serie, le informamos que este artículo contiene menciones a los juegos que se ven en la misma.

Para los que tienen curiosidad de conocer más sobre la serie les comparto el link: https://www.netflix.com/pa/title/81040344

Ahora, los invito a imaginar que estamos en una temporada dos, donde los retos están basados en el contexto de la ciberseguridad personal.

El primer juego en la serie fue “Luz roja, luz verde”, este juego consiste en movernos mientras suena una canción, al detenerse la música, todos deben dejar de avanzar, el precio si seguimos en movimiento es morir, sí morir. Ahora, veamos el primer reto si fuese el juego de la ciberseguridad, el nombre del reto es “Descargar archivos de internet” este juego consiste en buscar información como plantillas de excel en internet, mientras la página tenga un candado de seguridad o no nos salga ningún mensaje de web no segura, podemos avanzar, el precio de avanzar en una web sin candado o si nos sale un mensaje en rojo de web no segura, es comprometer nuestro equipo, ¡Aceptas el primer reto del juego de la ciberseguridad!

Segundo juego “Panal de azúcar”, este juego consiste en elegir una figura, una vez selecciones la figura, se te indicará la acción de tallar un panal de azúcar sin romper la figura, el precio de romper la figura ya lo conocemos.

El segundo reto del juego de la ciberseguridad “ Contraseñas y Doble Factor” consiste en seleccionar los caracteres que formarán parte de tu contraseña segura de facebook, y activar el doble factor de autenticación, si seleccionas una contraseña robusta y activas el doble factor puedes avanzar, de lo contrario, tu facebook será comprometido y recibirás un mensaje que dice “alguien ingresó a su cuenta de facebook”.

Tercer juego “Canicas'', se le invita a los jugadores a formar equipos de dos, luego se les informa que no son realmente un equipo, deben jugar uno contra el otro, el perdedor tiene el mismo final. En este juego vemos el lado oscuro de cada participante.

En el tercer reto del juego de la ciberseguridad “La llamada”, usted recibe una llamada de un número desconocido, la persona en la llamada conoce su nombre y le informa que es de su banco y que su tarjeta de crédito fue comprometida, pero para poder desactivarla necesita le valide ciertos datos personales, si no le brinda los datos y le indica que usted va a ir a la sucursal más cercana y al cerrar la llamada llama a su banco para verificar la llamada, sigue vivo en el juego, si proporcionó sus datos a un desconocido, usted fue manipulado gracias a la ingeniería social y sus datos ahora pueden ser utilizados para diversas actividades maliciosas.

Cuarto juego “Piedras de Cristal”, el jugador debe seleccionar un número al azar, el orden del número indica quién va primero en cruzar un puente de vidrios, donde debe seleccionar en cuál mosaico de vidrio puede pararse, si selecciona uno que no soporta peso va a caer y morir.

En el cuarto juego de la ciberseguridad “El click” el jugador debe identificar si un correo es malicioso o no y deberá ingresar datos en el link que viene en el correo, si su identificación fue incorrecta, usted pierde y sus datos ahora los tiene un cibercriminal.

Quinto juego y el final, “el juego del calamar”, una persona es el atacante y su misión es llegar a todas la bases, el defensa debe tratar de impedirlo. En este último juego “Mi Defensa”, su rol es de defensor, usted como defensa necesita definir las estrategias personales para asegurar su ciberseguridad personal, si olvida tener un antivirus en su celular y computadora, contraseñas seguras, doble factor de autenticación y seguir comportamientos ciberseguros, ¡pierde el juego! Sin embargo, si logra mantener comportamientos saludables en el tratamiento de su ciberseguridad personal, está ganando la batalla contra los cibercriminales.

Los conceptos de ciberseguridad personal deben estar entre las habilidades requeridas para desempeñarnos mejor en cualquier ámbito profesional, familiar o personal.

La ciberseguridad no es un tema exclusivamente técnico, en donde cambiemos este paradigma y comprendamos que somos los usuarios quienes utilizamos los sistemas, seremos mucho más conscientes de cómo los riesgos de la seguridad digital llegaron para quedarse, y es nuestra responsabilidad identificar y establecer medidas para minimizar los riesgos y las afectaciones que pueden causarnos de suceder.

Te pregunto, si tu fueras un jugador de los juegos de la ciberseguridad y el riesgo fuera igual a la serie, ¿llegarías al final? te reto a comentar...