Las 5 cosas que deben cambiar en la Asamblea para recuperar la confianza perdida

Ciudad de Panamá/La Asamblea Nacional es una de las instituciones más cuestionadas y criticada por la falta de transparencia.

La desconfianza de la ciudadanía hacia la Asamblea alcanzó niveles críticos tras una serie de controversias y decisiones polémicas que tuvieron lugar casi que a puerta cerrada en esa instalación legislativa. La situación de desconfianza y falta de credibilidad se agravó con la aprobación de los debates del proyecto de ley que autorizaba el polémico contrato minero, el cual desató protestas masivas en el país durante casi dos meses.

Estas protestas culminaron con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad del contrato y, posteriormente, en las disculpas públicas de varios diputados por haber aprobado el contrato, sin embargo, muchos de estos fueron declarados personas no gratas en sus comunidades.

Gabriel Silva, quien está próximo a convertirse en exdiputado [libre postulación] de la República y uno de los fundadores de la coalición Vamos, la cual apoyó a los candidatos más votados en los comicios de 2024, se refirió a una serie de situaciones que deben ser tomadas en cuenta y que deben cambiar para que la población restaure su confianza en este Órgano del Estado.

1. Compromiso con el servicio público

Silva hizo un llamado a sus colegas a dedicarse verdaderamente a servir al país y no a sus propios intereses. "Durante los próximos años, los diputados deben trabajar como todos los panameños, rendir cuentas, ayudar a que el país avance y ser honestos y transparentes en lo que hacen", afirmó.

Subrayó que la Asamblea debe empezar por la honestidad, explicando claramente sus acciones y presentando proyectos de ley que Panamá realmente necesita, no gastar tiempo y recursos en proyectos que no son realmente necesarios para el país.

Por su parte, la exdiputada [2019-2019 por libre postulación] y exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, reforzó esta idea, destacando la importancia de la coherencia entre los dichos y hechos de los diputados, tanto dentro como fuera del recinto parlamentario, ya que esto puede influir en la credibilidad que aportan para mejorar o afectar la imagen de la Asamblea. Añadió que los excesos, como no trabajar y cobrar, deben ser eliminados, y que es esencial autorregularse para aspirar a una "Asamblea abierta".

2. Transparencia y rendición de cuentas

Silva enfatizó la necesidad de rendir cuentas y denunciar la corrupción. "No se trata solo de no robar o no mentir, sino de no engañar, no hacer shows y fiscalizar al Órgano Ejecutivo en su actuar", dijo Silva, al tiempo que dejó claro el rol de la Asamblea para convertirse en un ente vigilante y crítico, dispuesto a exponer irregularidades y presentar soluciones concretas, no solo quedarse en la denuncia.

En tanto, Gómez se refirió a los privilegios de los que gozan los diputados, y dijo que a su juicio no han sido temas abordados, porque la propia Asamblea se resiste a cambios que tengan que ver con ese paso hacia la transparencia. Además, indicó la necesidad de conocer y cumplir el reglamento de la Asamblea para poder defender los intereses de los ciudadanos y garantizar la participación ciudadana.

3. Reducción del presupuesto y eliminación de prácticas corruptas

"Hay que hacer un esfuerzo para que la Asamblea tenga un presupuesto menos elevado y sea más transparente", subrayó Silva. Abogó por acabar con las llamadas "botellas" (empleos ficticios) y centrarse en la legislación de proyectos que realmente son prioritarios, especialmente en áreas críticas como educación, salud y justicia.

En esa misma línea, Gómez destacó que excesos como los "nombramientos sin ningún tipo de fiscalización y el manejo de planillas abultadas e innecesarias", son temas en los que la nueva Asamblea debe trabajar y autorregularse para no caer en prácticas que puedan resultar en pérdida de credibilidad.

4. Trabajo efectivo en todas las comisiones

Silva destacó que todas las comisiones de la Asamblea deben trabajar de manera efectiva, no solo la Comisión de Presupuesto. "Muchas comisiones, como la de educación, no han hecho las reformas profundas que se necesitan, a pesar de que había proyectos sobre la mesa", comentó. Silva también insistió en que el trabajo no debe ser opaco ni para beneficios personales, sino transparente y en beneficio del país.

"Queremos que todas las comisiones de la Asamblea, todo el órgano Ejecutivo, el Judicial, trabajen para el país, no para sus propios intereses. De qué vale decir, yo trabajo mucho, estoy mucho tiempo en la Comisión de lo que sea, pero en realidad lo que estoy haciendo es llegar ahí para ser opaco, no ser transparente y ver cómo me beneficio", señaló.

5. Fiscalización y propuestas específicas

Por último, Silva hizo un llamado a la Asamblea a enfocarse en fiscalizar al Órgano Ejecutivo y a presentar propuestas específicas para resolver problemas conocidos, como las irregularidades en los auxilios económicos, becas, capital semilla y contrataciones públicas. "Ya sabemos dónde están las trampas; ahora debemos exponer a esos colegas y presionar para que se resuelvan estos problemas", indicó.

Mientras que Gómez recomendó a la nueva Asamblea no "confiarse de nadie y leer todo lo que pase por sus manos".

Recordemos que, con el contrato minero, la excusa que dieron varios diputados fue que no tuvieron tiempo de leer el contrato, a pesar de que votaron a favor de su aprobación.

"Deben cumplir el reglamento, conocerlo mejor que nadie, para poder hacer uso de él cuando lo necesiten para defenderse o defender a los ciudadanos a través de lograr mayor participación o amplitud y también para la defensa y los intereses del Estado y de los panameños, cuando estén en los debates de ley, porque si no se denominan las reglas de los debates parlamentarios es muy fácil que les hagan la trampa", recomendó Gómez.