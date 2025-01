Ciudad de Panamá, Panamá/El Carnaval de Ciudad de Panamá, más que una simple festividad, representa una expresión cultural profundamente arraigada en la identidad nacional. Con más de un siglo de historia, esta celebración ha evolucionado de eventos espontáneos a ser uno de los momentos más esperados del calendario panameño. Sin embargo, su historia también está marcada por interrupciones, controversias y desafíos que han puesto a prueba su continuidad.

Según el folclorista Francisco Paz de la Rosa, los primeros carnavales en Panamá se celebraban de manera informal en barrios como Calidonia, Santa Ana y El Chorrillo, mucho antes de su oficialización en 1910. Mojaderas, disfraces, confeti y desfiles improvisados marcaban estas primeras expresiones populares.

Paz detalló a este medio que la formalización llegó con un decreto municipal que creó la primera Junta de Carnaval, encargada de planificar las actividades. Esto permitió la organización de desfiles, la elección de reinas y la participación activa de comunidades e instituciones. Durante las décadas de 1940 y 1950, el Carnaval vivió su época de oro, con deslumbrantes comparsas y carros alegóricos que competían por su creatividad. Ritmos como el calipso y la música típica panameña enriquecieron la experiencia cultural.

Para el también historiador, un evento emblemático de la historia del Carnaval fue el "Carnaval de la Victoria", celebrado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el cual simbolizó la alegría colectiva de una nación que buscaba dejar atrás tiempos difíciles.

A pesar de su relevancia cultural, el Carnaval no ha sido inmune a interrupciones. La primera cancelación oficial ocurrió en 1918, en el contexto de la Primera Guerra Mundial y la presencia militar estadounidense en el país. En 1951, una epidemia de polio detuvo nuevamente los festejos.

Otros episodios históricos que obligaron a suspender el Carnaval incluyen el asesinato del presidente José Antonio Remón Cantera en 1955, los enfrentamientos del 9 de enero de 1964 relacionados con la lucha por la soberanía y la invasión estadounidense en 1989. Más reciente, en 2014, la región de Azuero canceló sus celebraciones debido a un brote de hantavirus.

Controversias financieras y el retraso en pagos a artistas

Uno de los puntos más polémicos en las últimas décadas ha sido la gestión financiera de los carnavales. El retraso en los pagos a los artistas que participan en las festividades se ha convertido en un problema recurrente.

En la edición de 2020, artistas como Kenny y Kiara, Nando Boom, Phantom, Original Fat, Makano y otros, grabaron un video dirigido al presidente que se encontraba en el poder en dicho momento, Laurentino Cortizo, exigiendo el pago de los honorarios por sus presentaciones.

Una situación similar ocurrió en 2023, cuando, cinco meses después de su participación en las tarimas del carnaval capitalino, varios artistas denunciaron que aún no habían recibido su retribución. Entre los afectados estaban el cantante Japanese y el rapero Suppose, quienes expresaron su descontento hacia la ATP, responsable del evento.

2025: Un año de incertidumbre

El futuro del Carnaval capitalino en 2025 está nuevamente rodeado de dudas y controversias. El pasado 16 de enero, la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, anunció la cancelación del evento en Ciudad de Panamá, citando restricciones presupuestarias.

"A la Autoridad de Turismo no se le designaron los fondos y no pienso que es el momento para hacer carnaval en la ciudad; yo pienso que para el 2026, con una buena organización con tiempo, podemos tener un producto interesante que nos garantice algo de la ocupación hotelera en la ciudad" , explicó De León. Como alternativa, instó a los panameños a practicar turismo interno durante los días de Carnaval.

Sin embargo, la situación dio un giro el 24 de enero, cuando el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, anunció en su red social "X" lo siguiente: "Carnavales va". Un mensaje que ha generado expectativas y reavivado las esperanzas entre la ciudadanía. Esta declaración generó expectativas, pero también dudas sobre la capacidad de organizar el evento en tan poco tiempo. Mizrachi indicó que, de llevarse a cabo, sería un Carnaval “austero” y dependería de la colaboración entre la empresa privada y el gobierno local.

Nuevas opciones fuera de la capital

Aunque la capital enfrenta retos, otras regiones del país se preparan para mantener viva la tradición. En San Miguelito, por ejemplo, el Comité Organizador del Carnaval ha anunciado planes para celebrar el evento de manera estructurada.

Según Yousee Herrera, secretaria general de la Alcaldía de San Miguelito, las festividades incluirán medidas de supervisión y fiscalización para garantizar la seguridad y el cumplimiento de normativas.

Además, se implementará un régimen tributario para generar ingresos municipales a través de permisos a negocios participantes. Herrera destacó a TVN-2.com el compromiso con el manejo adecuado de residuos que mantiene el distrito y la coordinación con entidades como la Policía Nacional, Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Ministerio de Salud para garantizar un Carnaval seguro y organizado.

"Queremos garantizar que los espacios queden limpios tras las celebraciones, tanto en Calle H como en otros puntos del distrito donde se realicen eventos carnavaleros", dijo.

Para esta edición, la organización estará a cargo del representante de Mateo Iturralde, Juan Barsallo, debido a limitaciones presupuestarias del municipio. De acuerdo con la secretaria, al ser una nueva gestión, se requiere mayor tiempo para planificar e invertir en futuros carnavales, por lo que la alcaldía se enfocará este año en supervisar la seguridad y el cumplimiento de las normativas. Las autoridades municipales invitan a residentes del distrito y áreas aledañas a participar de esta actividad.

Carnaval de Chepo

Otra de las opciones que tendrán los capitalinos para disfrutar de esta fiesta, es el distrito de Chepo, en donde sus calles se preparan para vivir una de las festividades más esperadas del área este de la capital, con ambas tunas finalizando los preparativos para el Carnaval 2025.

"Venimos con una mentalidad nueva, muchos cambios e innovaciones para las salidas de culeco y nocturnas", adelantó Ana Gabriela Barsallo, vocal y vocera de la nueva Directiva 2024-2025 de la Fundación Calle Arriba de Chepo a este medio. La tuna presentará a su Majestad Jireh Shaday Samaniego Gómez, quien según Barsallo, "es una reina alegre que conquistará a todos en este carnaval".

La sede de Calle Arriba, el Parque San Cristóbal, promete abundante agua durante los culecos y presentaciones de reconocidos artistas en las noches. "Estamos listos para recibir a todos los que busquen hacer turismo interno. Además de ser el carnaval más cercano a la ciudad, brindamos un espectáculo de altura", aseguró la vocera.

Por su parte, Dasha Alejandra Díaz, secretaria general de la asociación Calle Abajo de Chepo, reveló que los preparativos iniciaron desde el Sábado de Gloria del año anterior. La confección de los vestidos de su próxima soberana, Rachell Nohely Rivas Insturaín, comenzó en junio, mientras que los carros alegóricos empezaron a construirse a mediados de noviembre. "Para cada reina diseñamos un concepto que armonice con su figura, estatura y color de piel", explicó.

El carnaval chepano ofrece ocho salidas diferentes, cada una con temas distintos. Los culecos se realizan de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., siendo el único carnaval nacional con este horario reglamentado. Las reinas desfilan entre las 11:30 a.m. y el mediodía, y las actividades nocturnas, que incluyen DJs y músicos típicos, se extienden de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

Los famosos "topones" entre ambas tunas son el principal atractivo de estas festividades. "Sin Calle Arriba no hay Calle Abajo y viceversa. Es una batalla de fuegos artificiales, mofas y pugnaza que hace único a nuestro carnaval", destacó Díaz.

Las autoridades han reforzado la seguridad para estas festividades que atraen a visitantes de diversos puntos de la capital, como 24 de Diciembre, Tocumen y San Miguelito. El carnaval de Chepo se distingue por su ambiente familiar y la hospitalidad de sus residentes.

El Carnaval como patrimonio cultural

Para el profesor Paz, el Carnaval capitalino, a pesar de los desafíos y transformaciones que ha enfrentado, se mantiene como la festividad profana más importante del país. Su capacidad de unir a personas de todas las edades y clases sociales lo convierte en un verdadero patrimonio cultural.

Desde los barrios más humildes hasta las calles principales de la capital, esta celebración refleja el espíritu alegre y resiliente de los panameños. Sin embargo, su futuro dependerá de cómo las nuevas generaciones logren equilibrar la modernidad con las tradiciones. Con una organización renovada y un compromiso colectivo, el "Carnaval de la City" podría recuperar el esplendor de antaño y consolidarse como un emblema de la identidad nacional.

El Carnaval no es solo una festividad; es también un espejo de la cultura, la historia y las emociones colectivas de Panamá. Este 2025, sin embargo, llega con retos importantes: restricciones presupuestarias y tensiones administrativas amenazan su desarrollo. En este contexto, la capacidad de las autoridades y la comunidad para preservar esta tradición mientras se adaptan a las exigencias contemporáneas será crucial.

¿Será este año un punto de inflexión para el Carnaval capitalino? ¿Una pausa forzada o una oportunidad para reinventar una tradición? Solo el tiempo tendrá la respuesta.