Panameños reaccionan a la cancelación del 'Carnaval de la City' 2025

Ciudad de Panamá/Al menos en la Cinta Costera, vendedores ambulantes se lamentaban de que, a pesar de haberse preparado para los días del Carnaval, ahora se enteran de que no habrá actividades para esta celebración en la ciudad capital. "Pensaba que iba a vender bastante en los carnavales, pero como lo van a cerrar, no voy a vender nada", dice uno de los vendedores.

Los planes de vendedores informales, entre otros, se fueron al traste al conocerse por la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, que este año no habrá carnavales en la ciudad capital por falta de presupuesto.

De León indicó que se prepararán para el año 2026 y así poder ofrecer un buen producto al tener mayor tiempo para organizarse.

Si bien la administradora de Turismo dice que se planificarán para carnavales a futuro de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura sin comprometerse, sugiere que quizás todavía pueda hacerse algo con empresas privadas, pero más modesto. Otros dan sus recomendaciones para carnavales venideros.

🔗Le puede interesar: Alcalde Mizrachi analiza la organización del Carnaval a 45 días, pero no da respuesta concreta

"No me atrevo a adelantarme a las empresas porque serían empresas específicas donde le corresponde a la Cámara de Comercio llevar adelante; sin embargo, estoy seguro que así como ciertas empresas se sumaron al desfile navideño, ¿por qué no considerar hacer algo en carnavales?", expresó el director de este gremio, Juan Arias.

Sin embargo, Arias resalta que, al faltar solo 5 semanas para los carnavales, sí se está contra el reloj, y por eso propone que de realizar algo, sea un poco más pequeño y apegado a la realidad.

Por su parte, Evelio Mena propone que se otorgue un fondo por parte del Estado a un solo grupo, y que se realicen actividades todos los años para que se pueda recaudar más dinero, y no se podría pedir más dinero al Estado.

TVN Noticias conoció que a finales de agosto del año pasado se presentó a la actual administradora de Turismo la intención de crear la Fundación Carnaval Internacional de Panamá para supuestamente organizarlos con fondos 100% provenientes de la empresa privada; todo indica que la propuesta no prosperó.

Con información de Elizabeth González.