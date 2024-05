El preocupante número de niños y adolescentes que abandonan la escuela cada año en Panamá

Ciudad de Panamá/La exclusión o abandono escolar se erige como una de las preocupaciones más apremiantes en nuestro país en el sistema educativo. Según datos recientes del Meduca, en los últimos años cerca de 20 mil estudiantes abandonaron la escuela.

Sin embargo, estudios de la Unicef indican que más de 100 mil niños, niñas y adolescentes entre 4 y 17 años no asisten a ningún centro educativo. El problema se vuelve aún más complejo en zonas rurales y marginales.

Las tasas de abandono escolar son una amenaza constante que trunca el futuro de miles de jóvenes, el problema está altamente correlacionado con las oportunidades laborales y la delincuencia.

Son múltiples factores los que influyen e impulsan a que un gran número de estudiantes terminen por abandonar sus estudios, lo que pone en evidencia la necesidad de acciones inmediatas y efectivas para revertir esta tendencia.

Francisco Trejos, oficial de Educación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) explicó a TVN-2.com que la exclusión escolar sucede por factores socioeconómicos, socioculturales, mecanismos de enseñanza y las políticas públicas que el Ministerio de Educación (Meduca) desarrolle para atender esta situación, incluyendo el presupuesto que la institución destine a este problema.

Trejos considera que el tema educativo es uno de los mayores retos que deberá afrontar el próximo gobierno.

La exclusión escolar es todo abandono a la escuela sin completar los 9 años de la educación básica general o la educación media. Regularmente, es el último paso de una acumulación de situaciones de fracaso. Según explica Unicef, el adolescente de 15 años que abandona luego de reprobar 7º grado lleva varias experiencias negativas anteriores, según informes de la misión de Educación de Unicef en Panamá.

Ir a la escuela implica gastos. Si una familia no tiene donde vivir o no tiene qué comer, definitivamente va a ser una barrera, no solo para que vaya a la escuela, sino que tenga las condiciones mínimas para aprender”, indicó.