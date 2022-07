Contención de gastos: ¿cuánto ahorraría el gobierno en alquileres, viáticos, consultorías, alimentos, bebidas y combustible?

Ciudad de Panamá/En medio de las protestas, el gobierno emitió un comunicado con “medidas de austeridad”. Sin especificar cuánto se ahorraría en cada rubro ni qué partidas se recortarían para poder compensar la diferencia del pago por galón de combustible, cuyo precio anunció que fijaría en 3.95 por tres meses.

Entre las medidas, el gobierno incluyó la prohibición de viajes “excepto cuando se trate de la representación formal del país o como miembro de una organización internacional”, y viajando como “misión oficial”, además de recordar que no reembolsará ningún gasto de viaje que no este “previamente autorizado”. Además, una de las medidas prohíbe a las entidades recargar combustible en autos estatales los días viernes “salvo que tenga autorización o salvoconducto”, junto con la prohibición de dietas y viáticos para las reuniones de juntas directivas de entidades autónomas y semiautónomas.

El #ConsejoDeGabinete aprobó un conjunto de medidas de austeridad implementadas por el Órgano Ejecutivo, para disminuir y controlar el gasto público dentro de las instituciones del Estado, según la Resolución de Gabinete No. 79 del 12 de julio de 2022. #PanamáEsUnGranPaís🇵🇦 pic.twitter.com/9M4vA6z2vW — Presidencia de Panamá (@presidenciapma) 14 de julio de 2022

Cabe preguntarse entonces: ¿Cuánto representaría ese ahorro si el gobierno de Cortizo hubiese aplicado realmente el plan de austeridad que anunció hasta ahora y tras una semana de protestas en todo el país?.

Una revisión de los gastos estatales de los últimos años da ciertas pistas. Hay que anotar primero que el informe de gastos publicado en Contraloría desglosa los mismos por rubro (gasolina, alquileres, viático, etc.) desde 2014 hasta 2018.

Desde el 2019, es decir, desde que tomó posesión el gobierno perredista de Cortizo, el Ministerio de Economía y Finanzas reporta los gastos por institución y no por rubro, por ende las cifras utilizadas como referencia para calcular el posible ahorro –si es que se llega a implementar la austeridad al 100%– datan del gobierno anterior de Juan Carlos Varela y de Ricardo Martinelli.

En combustible, por ejemplo, el gobierno central pagó 39.14 millones de dólares en 2014, año en el que cambió el mando de Cambio Democrático al Panameñismo. Al año siguiente, en 2015, el gasto por ese rubro se redujo a 21.3 millones de dólares, promedio que se mantuvo por los próximos tres años.

Pero en tendencia contraria, gastos como el de viáticos, alquileres y la compra de alimentos y bebidas aumentó sistemáticamente entre 2014 y 2018, siendo mucho mayores que el gasto de combustible.

Solo en viáticos, el gobierno gastó 40.9 millones de dólares en 2014; 40.3 millones en 2015; 49.4 millones en 2016; 49.7 millones en 2017 y 56.9 millones en 2018. Como nada indica que haya variado la tendencia de viajes, a pesar de la pandemia, solo la austeridad en viáticos hubiese cubierto casi la mitad de lo que el gobierno actual dice que le costará subsidiar el combustible para vehículos particulares.

Por otro lado, el rubro de alquileres también representa un fuerte desembolso anual de fondos. El aporte público al mercado inmobiliario de locales comerciales representó gastos por 39.9 millones de dólares en 2014, cifra que se incrementó considerablemente entre 2016 y 2017, cuando pasó de 39.9 millones a 49.1 millones en tan solo un año. (ver gráfica).

Los gastos de alimentos y bebidas (se muestran como A&B en la gráfica) también están en la lista. Solo en este rubro el gobierno central desembolsó 46.7 millones de dólares en 2014; gasto que bajo el mandato de Varela no hizo más que crecer hasta llegar a 56.4 millones en 2018, año preelectoral. Las fiestas han sido una constante en cada gobierno, mientras los sectores populares se quejan del reducido inventario y la calidad de los alimentos con precio controlado.

En otro plano, las consultorías superaron los 20 millones de dólares anuales entre 2014 y 2017, solo en 2018 se redujeron a 7 millones. Un gasto duramente criticado durante el gobierno de Varela por la tercerización de servicios ante el tamaño de la planilla estatal.

Recientemente el ministro del MEF, Héctor Alexander, reconoció que la planilla estatal se está pagando con deuda, algo que ha alarmado aún más a sectores que piden ya no sólo un anuncio de contención, sino que reclaman al gobierno la presentación de un plan con partidas que serían sacrificadas y sus montos. Paralelamente, el gobierno de Cortizo ha elevado la deuda sostenidamente desde que tomó el mandato, pasando de representar una proporción del 46% del PIB en 2019, al 68% en 2022, algo inédito que si bien fue potenciado por la caída de la actividad económica durante la pandemia, demuestra que las medidas de austeridad que según el gobierno amortiguarían esa caída, no funcionaron o simplemente no se aplicaron.