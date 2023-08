Crean mapa digital que refleja las zonas de conectividad y de desconexión ecológica de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Conectividad ecológica. Vías, caminos o pasos que favorecen el tránsito de la biodiversidad. Hablamos de bosques, ríos o terrenos que no presentan obstáculos que dificulten ir y venir de especies, información vital para la conservación ambiental y que ahora es posible consultar de forma digital en el Mapa de Conectividad Ecológica de Panamá.

La nueva herramienta desarrollada por Fundación Almanaque Azul permite apreciar con certeza los puntos clave del país donde existe la conectividad ecológica en aras de garantizar su conservación y mantener el flujo de especies y, también, identifica las zonas dónde sería ideal reforestar para ampliar la red de conexión de Panamá, explica la bióloga Michelle Szejner de Almanaque Azul.

El mapa de conectividad fue creado con información como montañas y relieves del país, densidad de población, ríos, quebradas, uso de suelo, cobertura forestal, minería, etc. "Todos los datos fueron procesados para crear esta herramienta que tiene como objetivo llegar hasta las personas que toman decisiones, entidades de Gobierno, organizaciones no gubernamentales que trabajan por el ambiente, comités, etc., para ayudar a conservar o identificar los puntos donde se deben enfocar esfuerzos", apunta Szejner, reciente invitada del programa Experto Visitante del Biomuseo, donde expuso los detalles del proyecto alojado en la página de internet de la fundación: www.almanaqueazul.org/conectividad. Allí se puede explorar el mapa y descargar datos.

Los resultados de los modelos empleados en el mapa reflejan patrones conocidos, como el corredor ecológico a lo largo del Caribe de Panamá, pero también muestran las debilidades de este corredor, los puntos clave en el cruce del Canal de Panamá, incluyendo zonas urbanas; sectores esenciales para la conectividad de los bosques en la península Azuero con los del Caribe y puntos clave y en peligro para la conectividad en Darién.

La idea de desarrollar el mapa surgió luego de que se conociera un estudio científico realizado en el Parque Nacional Soberanía de Panamá, el cual encontró un descenso drástico de las especies de aves en la zona, aproximadamente 50% menos en 40 años. "Esta información nos indica que las reservas naturales, por muy protegidas que estén, no son suficientes. Las diferentes especies necesitan una red para moverse", enfatizó Mir Rodríguez, biólogo, cartógrafo y fundador de Almanaque Azul.

Uno de los siguientes planes del proyecto es plasmarlo en un póster que se pueda doblar y conservar para referencia y distribuirlo en escuelas, organizaciones no gubernamentales e instituciones vinculadas con el ambiente, para ayudar a dar difusión a la información del mapa.

También, una nueva fase del mapa será identificar los puntos donde están las personas que empujan los trabajos de reforestación en Panamá para, destaca Szejner, dar pie a posibles colaboraciones.