¿Qué factores elevan el riesgo de sufrir problemas visuales en Panamá?

Ciudad de Panamá/A pesar que no existen estudios actualizados, se presume que los problemas visuales en Panamá están en aumento, y los expertos advierten sobre la creciente preocupación relacionada con el uso prolongado de pantallas y las enfermedades crónicas.

El uso excesivo de dispositivos digitales, como smartphones, tabletas y computadoras, está contribuyendo al desarrollo de los problemas visuales.

Esta exposición prolongada a las pantallas provoca un esfuerzo constante en los músculos oculares, lo que puede llevar a una serie de problemas, incluyendo la miopía, el astigmatismo, vista cansada, entre otras condiciones.

De igual forma, el padecimiento de enfermedades crónicas agrava aún más el riesgo de sufrir otro tipo de condiciones oculares que dificultan la capacidad natural de la vista para poder ver a corta, mediana y larga distancia con precisión.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estudió esta situación y reveló que el 60% de las personas que pasan más de seis horas diarias frente a pantallas desarrollan síntomas de fatiga ocular.

Para conocer sobre el estado de estas condiciones en Panamá, TVN-2.com contacto a Juan Manuel Muñoz, médico oftalmólogo del Hospital Santo Tomás, encargado del área de oftalmología.

Muñoz comenzó por explicar que el principal problema visual en Panamá es la ceguera, una condición más severa del mal funcionamiento de la vista.

Al mismo tiempo recordó que uno de los últimos estudios realizados fue en 2012 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud (Minsa), en el que se estimó que había unas 25 mil personas con ceguera a nivel nacional.

De esta cifra, se determinó que había una población estimada de unas 100 mil personas con discapacidades visuales.

Dicho estudio, también reveló que cerca de un 90% de los problemas visuales encontrados estaban relacionados con la necesidad de usar lentes.

Sin embargo, señaló que “en el sistema público la parte de los lentes, es casi invisible", porque solo existe "un optómetra en el Minsa, nombrado en el Hospital Santo Tomás”. Los demás, se encuentran nombrados en la CSS o trabajan en las ópticas de empresas privadas.

La capacidad de los hospitales de aquel entonces acá no ha aumentado sustancialmente, la oferta de médicos cirujanos en el interior no ha cambiado sustancialmente, la oferta de servicios de optometría no ha tenido un cambio sustancial”, afirmó Muñoz.