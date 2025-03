Trasplante de Órganos: La larga espera

Ciudad de Panamá, Panamá/La medicina preventiva juega un papel crucial en la reducción de enfermedades que podrían llevar a una persona a necesitar un trasplante de órgano. En nuestro país, la escasez de donantes sigue siendo un desafío crítico que afecta a los que están luchando por una oportunidad para mejorar su calidad de vida.

En Panamá, el riñón sigue encabezando la lista de los más de 300 pacientes renales que requieren este órgano.

El primer trasplante de órgano en Panamá se realizó en 1990 gracias a un donante vivo. Han pasado 35 años y aún son significativas las barreras que afectan tanto la cantidad de donantes como la forma como las personas perciben este acto de generosidad.

A pesar de que la donación de órganos puede salvar vidas, muchos aún no comprenden completamente el proceso por distintas razones: desinformación y mitos, religión y creencias culturales, falta de conocimiento sobre el proceso, emoción y tabúes sobre la muerte y la falta de comunicación abierta entre familiares.

César Cuero es el presidente de la Organización Panameña de Trasplante y asegura que el mayor obstáculo en este programa es lograr que la familia respete la voluntad del donante. "En casa debemos hablar de la importancia de la donación de órganos, pero también es importante, si te inscribes como donador, comunicárselo a tus familiares, porque cuando se da la posibilidad de un donante fallecido, resulta que son los familiares los que niegan la donación", señaló.

¿Cómo son las donaciones de órganos en Panamá?

Existen dos tipos de donantes: donantes vivos y donantes fallecidos.

¿Qué órganos se pueden extraer de los donantes vivos? Médula ósea, riñón, hígado. Mientras que de los donantes fallecidos por muerte cerebral: corazón, riñón, hígado, médula ósea, córnea.

Miguel Tejada es el segundo paciente trasplantado de corazón en Panamá. Su operación fue en el 2017 cuando recibió la donación de un corazón. Su salud estaba en el suelo. Los médicos le habían explicado a Miguel que su corazón ya no servía y que todo era cuestión de tiempo... Miguel había sufrido de un ataque cardiaco y fue sometido a una cirugía de alto riesgo.

"Me sentí mal y me llevaron al hospital, me indicaron que mi corazón ya no iba a funcionar bien y que lo único que me salvaba era un trasplante".

Pasaron los días y los meses, sin que llegara la oportunidad de recibir un nuevo corazón. Cada día en espera era una batalla silenciosa contra el tiempo y la incertidumbre. A pesar de los esfuerzos médicos, el reloj no se detenía. Comenzó a experimentar cambios en su cuerpo: más cansancio, dificultades para respirar, y una sensación de que algo no estaba bien.

La esperanza era su única compañera. Finalmente, en junio de 2017, llegó la llamada y Miguel Tejada volvió a nacer al recibir un corazón que le permitió seguir con vida.

Nicole Guevara tenía solo 16 años cuando se enfermó y desde entonces es paciente renal. Se tiene que dializar tres veces a la semana. Lleva siete años en este tratamiento y está esperando un riñón. Su familia es su mayor apoyo. Sus padres y abuelos han intentado donarle un riñón, pero por padecer enfermedades como diabetes y presión alta, no son candidatos a donar.

Nicole lamenta no haber conocido sobre esta enfermedad antes para cuidarse y hay momentos en que se deprime. "En una ocasión le dije a mi mamá que ya, que me dejara ir, que yo iba a estar bien". Pero ella no me deja rendirme y me da la fuerza que yo necesito. Y así yo lucho porque si ellos están por mí, yo no me voy a dejar", exclamó Nicole.

Actualmente hay 3,700 pacientes en diálisis. Un paciente dializado cuesta $. 1,900 al mes y cada mes entran 20 nuevos pacientes. Mientras que a la Caja de Seguro Social le cuesta un trasplante de riñón B/. 35,000.00 y en medicamentos: $8,000.00, un solo paciente en hemodiálisis por año cuesta $23,040. En cinco años por ese paciente se ha invertido $115,200. Hay 326 pacientes esperando por un trasplante de riñón.

Eduardo Rodríguez es otro número más en la cifra de pacientes con problemas renales que necesita un riñón. Vive en Chorrera, viaja tres veces a la semana a la ciudad para poder dializarse en el Hospital Santo Tomás. "Me levanto a las 3:00 a.m. para poder entrar a las 6:00 a.m. yo quisiera trabajar, ir a la playa, cosas que hacen todos los jóvenes". Eduardo no cuenta con un trabajo y, a pesar de las limitaciones económicas, se las ingenia para estudiar de forma virtual profesorado en inglés en una deteriorada computadora. En su tiempo libre hace lo que le apasiona, dibujar, un talento innato que espera poder cultivar. La esperanza es su única compañera, pero también la ansiedad y el miedo. "Me gustaría que me ayudaran con un riñón, para poder tener una mejor calidad de vida".

En América Latina, el número de personas que necesitan un trasplante de órgano, como riñones, hígado o corazón, supera con creces el número de donantes disponibles, según estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

David Carrera se sometió a una larga espera por un hígado. Una cirrosis hepática lo estaba acabando y su organismo se deterioraba lentamente. David cuenta que estaba todo listo para su trasplante y justo cuando se cambiaba de ropa en el hospital, los familiares del donante se arrepintieron. Luego llegó una segunda oportunidad. Hoy celebra la vida con dos fechas de cumpleaños, y es que asegura que luego de su trasplante volvió a nacer.

En la Ciudad Salud está ubicado el único laboratorio nacional de trasplante, en donde se lleva un registro de todos los trasplantados, como David y Miguel; donantes y los pacientes que están activos esperando en lista, como en el caso de Nicole y Eduardo.

Este laboratorio es clave para poder establecer la compatibilidad que se requiere para realizar trasplantes de corazón, hígado, riñón y células hematopoyéticas. Conocer sobre la composición genética de la población es vital para planificar estrategias de salud a largo plazo.

El país necesita establecer políticas públicas que faciliten salvar más vidas mediante la realización oportuna de trasplantes de órganos. Para ello urge promover un cambio de cultura en la población, erradicar mitos y temores e instaurar una visión humanista y solidaria de donantes. También son imprescindibles estrategias eficaces de prevención destinadas a reducir la incidencia de enfermedades crónicas mediante la práctica de hábitos de vida saludables y una buena alimentación, lo que disminuirá el número de pacientes cuya vida dependa de un trasplante.

Estadísticas de trasplante de órganos en Panamá

Hepático

107 trasplantados

4 en espera

Médula ósea

667 realizados

25 en espera

Renal

1,030 trasplantados

326 en espera

Córneas

2,207 realizados

85 en espera